El humo impide el despegue de helicópteros para apagar los incendios

Los helicópteros no pueden despegar por tanto humo que hay en la cordilera

El incendio en el Valle Magdalena ya consumió 15.000 hectáreas y sigue fuera de control, pero el problema ahora no es solo el fuego: los helicópteros y aviones hidrantes no pueden despegar. La densa capa de humo y nubes impide las operaciones aéreas, y hasta que no mejoren las condiciones meteorológicas, los recursos más importantes para frenar el avance de las llamas están paralizados en un sector.