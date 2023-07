El juicio contra el exjuez y fiscal de la dictadura comenzaría en octubre

El juicio contra el ex juez federal Pedro Laurentino Duarte y el ex fiscal Victor Marcelo Ortiz, imputados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, comenzaría en la segunda quincena de octubre, según informaron a LMNeuquén las partes querellantes. Desde las querellas señalaron que "esa es la idea" del Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén aunque no está fijada la fecha. De esta manera el tribunal juzgará, en la causa denominada Escuelita VIII, a los ex magistrados acusados de incumplimiento de deberes, omisión de justicia y prevaricato en más de 25 hechos.