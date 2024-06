El llanto conmovedor de una vecina que encontró a sus perros: se los habían vendido

La búsqueda comenzó en e l barrio 2 de Mayo , cuando al volver de trabajar, encontró el portón de su casa roto. Sus tres perros se habían escapado a jugar al sector de bardas donde habitualmente los lleva a pasear. Salió a buscarlos, pero ya no estaban. "Mucha gente los vio pero no los podía agarrar. Al día siguiente, volvió a buscarlos, y así sucesivamente, los busqué por todos lados. Nunca me rendí ", sostuvo, en diálogo con LMNeuquén.

reencuentro conmovedor 05.png

De Neuquén a Plottier

Sin dudarlo, salieron a buscar a Rayo y Stormi hasta la propiedad donde estaban, en el barrio Unión de Plottier. La acompañaron su pareja y su cuñada. "Hay un Dios que escucha", manifestó emocionada. La acompañaron su pareja y su cuñada. La primera vez que tocaron la puerta, no encontraron a nadie. Volvieron a pasar más tarde y esta vez sí, golpeó las manos y salió Rayo. "El hombre que los tenía primero me negó a la perra, pero como yo tenía la foto donde aparecía, aflojó y me los entregó a los dos. Su preocupación era 'quién le iba a devolver su plata'. Pero ya estaba, los perros eran míos, me los tuvo que dar; y ni bien abrió el portón no se despegaron más de su papá", comentó la vecina.

Recuperó a sus perros que habían vendido.mp4

Resulta que el hombre que los tenía los había comprado por 100 mil pesos en un puesto de comida que está cerca de la estación de servicio YPF de la Autovía Norte. "Dice que llegó un hombre en una camioneta con los perros y que comentó que necesitaba comprarle cosas a la hija que estaba internada. Como tenía un taller en Plottier -la persona que los compró- y necesitaba animales para cuidar el lugar, se los compró. Supuestamente, solo le ofreció los grandes (Rayo y Stormy). Por ahora no tenemos novedades de Trueno", mencionó.

Por lo tanto, la búsqueda de Trueno, el ovejero alemán de seis meses, sigue activa. Su dueña cree que lo vendieron igual que a Rayo y a Stormi, o que sigue en poder de la persona que se los llevó en una camioneta. "Alguien lo compró o todavia lo tiene la persona que los vendió", sostuvo.

Cualquier información útil que ayude a encontrar a Trueno, puede ser aportada al teléfono 299 4080720. Stella Maris agradece mucho toda la ayuda recibida hasta el momento para encontrar a sus "hijos" perros.

Perro perdido.mp4