Roco, el perro viral que fue en colectivo "a comprar el regalo del Día del Padre" a Neuquén

De no saber nada de él, al reencuentro feliz con su familia. Tres personas claves en la búsqueda de un perro perdido que llegó a su casa por una foto viral.

Cristian "Kikan" Fernández, el relator de esta historia, recordó que "lo metieron abajo de la ducha" para bañarlo y se quedó con ellos. "Para mí es un perro cachorro, de entre dos y tres años", acotó, en diálogo con LMNeuquén.

perro roco perdido

Come con ellos y duerme adentro de su casa. Es un perro casero. Pero el martes, cuando salió a hacer sus necesidades, como de costumbre, algo pasó con él. Por algún motivo que se desconoce, el perro no regresó a su casa. "Es un misterio cómo llegó al colectivo. Pero cuando para y se abre la puerta, Roco subió solo y se fue a comprar un regalo para el Día del Padre a Neuquén", contó, ironizando un poco con la historia de su perro.

La parada del colectivo donde subió Roco está a unas cuatro cuadras de su casa.

Cristian estaba trabajando. Su esposa, al ver que Roco no regresaba a su casa, lo llamó para decirle que el perro no aparecía; y más tarde salieron a buscarlo. Pero Roco seguía sin aparecer. Se hizo la noche y no había rastros de él. Entonces, a su dueño se le ocurrió subir y compartir unas fotos de él en una página de perros y gatos perdidos de Centenario. La solución fue casi "mágica". Al instante, mucha gente compartió la publicación y entró en escena un personaje clave en esta historia de búsqueda con final feliz.

perro roco perdido

Cómo regresó el perro hasta su casa en Centenario

Entre los comentarios de las publicaciones en redes, había una chica, Nadia, a quien le dio mucha gracia ver al perro viajando en la butaca de un colectivo de Pehuenche, hacia Neuquén. Le sacó una foto y se la compartió a Rocío, su suegra, otra pieza clave en esta historia. Es que Rocío, a la vez, había visto la publicación de Kikan, de modo que le dijo a Nadia que al perro lo estaban buscando. Asimismo, le escribió a Cristian para contarle que su perro estaba en un colectivo, en dirección a Neuquén.

Nadia, antes de bajarse del colectivo, le comunicó al chofer que el dueño del perro lo estaba buscando. Entonces, en el recambio de unidades, subieron al perro al colectivo que lo trajo de vuelta a Centenario. "El perro viajó en un colectivo y volvió en otra unidad, con otro chofer -Fabián Quinteros- que lo trajo hasta Centenario. Coordinamos el encuentro en el semáforo de la Ruta 7 que está a la altura del cementerio", contó Cristian.

Así fue que en la medianoche del martes, Cristian y su familia pudieron reencontrarse con Roco, quien para esto iba recostado en una butaca, muy cómodo y tranquilo. "Fue una alegría enorme y estamos muy agradecidos con el chofer, con Nadia y Rocío. Si no fuera por ellos, Roco estaría perdido", cerró.