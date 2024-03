El mensaje de Rolando Figueroa a Javier Milei: "Debe escucharnos y conocer nuestras dificultades"

El gobernador de Neuquén Rolando Figueroa inició su discurso durante la apertura de sesione en la Legislatura provincial con un duro mensaje hacia el presidente Javier Milei, en reclamo de millones de pesos que no llegaron a la provincia, como estaba previsto, debido a que "el financiamiento nacional previsto para 2024 ya no está disponible".

Así, remarco que "13 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) no están disponibles, 265 millones para garrafas sociales no está disponible, 11 mil millones de pesos de la compensación por el consenso fiscal no están disponibles, tresmil millones en concepto de subsidio al transporte no están disponibles, dos mil millones del plan nacional de seguridad alimentaria no están disponibles, 21 mil millones en fondos destinados a obras, entre ellas para viviendas sociales, programa de igualdad educativa, la obra del hospital Norpatagónico, obras del sistema educativo, para el desarrollo agropecuario, de infraestructura municipal, hídricas y de saneamiento, tampoco están disponibles".