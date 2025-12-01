El pedido de Marcelo Guagliardo tras los primeros rechazos de ATEN a la propuesta del Gobierno

El secretario general de ATEN Provincia se expresó luego del contundente resultado de la asamblea de capital. La discusión de los salarios.

El secretario general de ATEN Capital, Marcelo Guagliardo junto a Fanny Mansilla, electa de la nueva comisión que asumirá próximamente.

El resultado de las primeras asambleas de ATEN dejó un mensaje contundente para el Gobierno provincial : la propuesta salarial presentada para el 2026 no logró sostén entre la docencia. En Neuquén capital, la asamblea masiva rechazó la iniciativa oficial por 2.396 votos , mientras que la propuesta del TEP (Trabajadores por la Educación Popular) solo obtuvo 134 adhesiones.

La oferta del Ejecutivo consistía, básicamente, en prorrogar por seis meses durante 2026 el Acuerdo Salarial de Actualización por IPC, con un índice compuesto en un 50% por la inflación de Neuquén y el otro 50% por la inflación nacional.

Sin embargo, esa prórroga no convenció a la docencia, que leyó la iniciativa como insuficiente frente al deterioro salarial acumulado. Para el gremio es importante la temporalidad del acuerdo (todo el año) y otro gesto de recomposición salarial.

SFP Asamblea ATEN (1) La asamblea de ATEN Capital de este lunes. Sebastián Fariña Petersen

La asamblea capitalina resolvió, además del rechazo, una serie de medidas de fuerza: movilización para el jueves 11 de diciembre y paro, junto con la advertencia de que no están garantizados los inicios de clases si el Gobierno no mejora la propuesta ni convoca a una mesa de negociación urgente.

ATEN: "Hay una descontento muy grande"

En diálogo con LM Neuquén, el secretario general de ATEN Provincia, Marcelo Guagliardo, sostuvo que aún no se conocían los resultados finales de todas las seccionales, pero reconoció que la tendencia provincial es notoria. “Hay un descontento muy grande entre los docentes por la propuesta, y todas las propuestas son de rechazo”, afirmó.

“Ojalá el Gobierno convoque a una reunión lo antes posible. No vamos a esperar hasta el 11 de diciembre” - Marcelo guagliardo, secretario general de ATEN Provincial. “Ojalá el Gobierno convoque a una reunión lo antes posible. No vamos a esperar hasta el 11 de diciembre” - Marcelo guagliardo, secretario general de ATEN Provincial.

Indicó además que la asamblea de ATEN Capital, como la de las demás seccionales de la provincia, "son multitudinarias", porque "hubo mucha movilización entre los compañeros que siguen muy de cerca la negociación, porque quieren una recomposición real del salario".

Guagliardo señaló que el rechazo no sólo se explica por el esquema salarial planteado, sino también por las expectativas que genera la situación económica de la provincia.

Paritarias - ATEN -Gobierno (11) Todavía no hay fecha para una nueva convocatoria del Gobienro a ATEN. Claudio Espinoza

“Creemos que el Gobierno tiene las herramientas, con Vaca Muerta y los ingresos que tiene Neuquén, para presentar una propuesta diferenciada del resto de Nación”, sostuvo el dirigente.

El titular del gremio docente agregó un mensaje directo al Ejecutivo neuquino: “Ojalá el Gobierno convoque a una reunión lo antes posible. No vamos a esperar hasta el 11 de diciembre”.

Con esas palabras, Guagliardo dejó planteado que el sindicato pretende una respuesta inmediata por parte de la mesa de negociación que conduce el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, para evitar la escalada del conflicto.

Mientras tanto, las asambleas del interior continuaban cerrando sus votaciones durante la tarde, aunque desde ATEN Provincia ya se anticipaba un rechazo mayoritario que marcará la hoja de ruta del gremio de cara a una negociación que, a esta altura, aparece inevitable.

La postura de Rolando Figueroa y los sueldos estatales

El gobernador Rolando Figueroa se refirió este lunes a las negociaciones salariales que se están llevando adelante con los gremios estatales y aseguró que “hay dos modelos en juego”. Dijo que el que “nos pide Nación” consiste en un 10% de actualización salarial anual y que la alternativa es “moldear un proyecto a la neuquina como venimos desarrollando”. “Ese es el debate”, aseveró.

“No hay provincia en la Argentina que tenga la actualización por Índice de Precios al Consumidor”, señaló y agregó que “hay que hacer un gran esfuerzo para poder llegar a acompañar lo más que se puede todo este proceso”.