El precio del chivito neuquino en Navidad y Año Nuevo 2024: todo lo que hay que saber

La buena noticia es que la inflación del país no arrastró tanto el precio del chivo. Pero la mala es que, por la sequía, y la falta de pasturas, los animales aún son muy chicos y no habrá tanta disponibilidad en el mercado en esta temporada 2024-2025.

ON - Presentacion Fiesta del Chivito (11).jpg La fiesta Nacional del Chivito en Chos Malal se presentó en la capital neuquina. Es una oportunidad para comprar y probar los platos antes de fin de año. Omar Novoa

Pero para todo hay un precio, y ya hay una ida de cuánto costará un chivito entre 7 y 8 kilos en la Navidad y Año Nuevo de los neuquinos. La antesala de cómo serán los precios, tamaños y calidad de los animales podrá verse este fin de semana en Chos Malal, en la Fiesta Nacional del Chivito, que se realizará el viernes 16, sábado 17, y domingo 18 de noviembre.

Chivito: el aumento de 2021 a 2024

Para dar un ejemplo en números. Si la inflación en tres años, de septiembre de 2021 a 2024 fue de 1270%, la escalada del chivo fue algo menor, de 1100% por ciento de "inflación chivo". Muchos recuerdan a finales de 2021, cuando el chivito costaba 10 mil pesos.

Ahora bien, ¿cómo están los precios actualmente? Gustavo Capriolo del tradicional supermercado de la capital neuquina y fiel exponente de la venta urbana del producto, sostuvo que no habrá muchas variaciones de precios durante este año. Y en ese sentido, llamó a defender el mercado formal, la economía neuquina y el costo real del chivito, por todo lo que hay detrás de un precio.

Chivito Norte neuquino.jpg El chivito neuquino es un plato tradicional que no falta en la mesa local a fin de año. Y lo conocen en el mundo entero.

"El precio del chivito se va a mantener igual para fin de año, a lo que está ahora. Está a ciento 119 mil pesos la unidad. Hay que hacer hincapié en lo que es el precio, todo el laburo que se hace detrás, el sostén a las familias productoras del Norte neuquino", explicó el comerciante a LM Neuquén.

Indico que “se le viene dando, el trabajo por el matadero, lo que genera ese precio en el circuito formal del chivito y el cordero, que es muy bueno para destacar, más allá de hacer hincapié en el precio”.

El precio del chivito se va a mantener igual para fin de año, a lo que está ahora. Está a ciento 119 mil pesos la unidad. Hay que hacer hincapié en lo que es el precio, todo el laburo que se hace detrás, el sostén a las familias productoras del Norte neuquino - Gustavo Capriolo El precio del chivito se va a mantener igual para fin de año, a lo que está ahora. Está a ciento 119 mil pesos la unidad. Hay que hacer hincapié en lo que es el precio, todo el laburo que se hace detrás, el sostén a las familias productoras del Norte neuquino - Gustavo Capriolo

Capriolo reconoció que hay un mercado informal de chivito en la ciudad de Neuquén y que es mucho más económico que en los comercios, pero aseguró que no solo no cumplen con la calidad bromatológica, sino también que no aporta al desarrollo de la economía formal de Neuquén.

Chivito formal e "ilegal"

Un chivito faenado abajo del árbol y por el circuito informal que se vende en la calle, tiene un costomás bajo, pero agrega mucho menos valor a la economía.

“El precio va a quedar igual al que está ahora. Pero bueno, como siempre hablamos. Es un chivito formal, que pasa por el matadero, que tiene sello, que tiene la garantía para que nuestro cliente lleve el animal que está descripto por el INTA como de denominación, es decir, un producto único”, especificó.

crianceros trashumancia.jpg El arreo para la veranada en busca de mejores pasturas para los chivito es una tradición cultural de Neuquén.

En otro orden, también muchos neuquinos esperan la oportunidad de que haya otros precios más populares, aunque solo por unos días, que será al inicio de diciembre. Se trata de la Cooperativa Campesina del Norte neuquino, que todos los años arriba a la ciudad para ofrecer chivitos, con venta directa del producto al consumidor.

Una cooperativa de venta directa

Natalia Fuentealba de la Cooperativa Campesina sostuvo que aún no tiene un precio definido, debido a que no saben cuánto costará la tasa de faena. “No sabemos cuánto va a costar la tasa de faena, pero viendo cómo aumentó todo, se calcula que estará en unos 85 mil pesos puesto venta directa con el consumidor, no menos que menos de eso”.

Y acotó: “El peso los chivos en esta fecha no supera entre los 7 y 8 kilos, lo que seguimos y queremos como cada año, es que la mayor ganancia quede en el bolsillo de los crianceros”.

“No sabemos cuánto va a costar la tasa de faena, pero viendo cómo aumentó todo, se calcula que estará en unos 85 mil pesos puesto venta directa con el consumidor, no menos que menos de eso” - Natalia Fuentealba - Cooperativa Campesina “No sabemos cuánto va a costar la tasa de faena, pero viendo cómo aumentó todo, se calcula que estará en unos 85 mil pesos puesto venta directa con el consumidor, no menos que menos de eso” - Natalia Fuentealba - Cooperativa Campesina

Fuentealba apuntó sobre las condiciones del clima que “viene jugando una mala pasada en algunas zonas del Norte neuquino” y aclaró que “no todos los climas son iguales, en algunos hay pastura en otros hay mucha sequía, lo que implica que gente se haya ido a las veranadas para poder engordar la producción y así poder vender”.

La integrante de la Cooperativa Campesina destacó el rol que tiene en el mercado interno y la necesidad de que haya un chitivo en la mesa de los neuquinos. "Exportar todavía no exportamos, creo que lo primero que hay que hacer es poder lograr que cada neuquino cuente con un chivito en la mesa como es la tradición para las fiestas", dijo.

chivito corte carniceria generica Se espera que los precios de los chivitos a fin de año ronden entre los 110 y 120 mil pesos. Dependiendo del peso.

Y acotó: "Por lo menos nosotros no exportamos y creo que la suba que ha tenido el chivito es por el mismo precio que han tenido las cosas, como el maíz, el pasto, eso impacta mucho en el bolsillo de los productos porque cuando hay sequía tienen que recurrir a eso para poder salvar los animales".

Fuentealba consideró que se instalarán con puntos de venta en Neuquén capital en las primeras emanas de diciembre. “Siempre vamos donde nos permite vender Bromatología y Comercio. Ahora tenemos un local en Neuquén y se está poniendo en condiciones la cámara de frío para que se puedan llevar chivitos ahí”, indicó.

Peso y lugares de stock

El clima ha jugado una mala pasada al crecimiento de los animales, para poder ponerlo en venta los primeros días de diciembre. Matías, de la carnicería "Lo de Carol", que tiene más de 60 años en Neuquén y comercializa animales para las fiestas, dijo que los comerciantes aún están cerrando las compras a los productores.

"En stock nos quedamos sin chivos y ahora tenemos que ir a buscar, pero nos cancelaron dos viajes porque no hay. O sea, hay, pero están muy chicos todavía y no se justifica el precio que hay en el campo, por lo que pesan", describió.

Sostuvo que el viento y la falta de lluvias no está favoreciendo el crecimiento de los animales para fin de año. "Tenemos planeado ir a buscar en diciembre chivitos, particularmente de Los Miches, Manzano Amargo, Tricao Malal, en las lagunas, ahí tenemos algunos lotes", explicó Matías.

En cuanto al precio, dijo que "se está hablando al público puesto, entre 110 y 120 mil pesos el chivito, pero vamos a estar hablando de un animal de entre 8 a 10 kilos".

Si bien aún es muy pronto y faltan cinco semanas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, los neuquinos sacan sus cuentas para tener el plato favorito en la mesa de fin de año, en el asador y compartir con la familia y amigos.

Si la inflación en tres años, de septiembre de 2021 a 2024 fue de 1270%, la escalada del chivo fue algo menor, de 1100% por ciento de "inflación chivo". Muchos recuerdan a finales de 2021, cuando el chivito costaba 10 mil pesos.

"Tenemos pensado ir la semana que viene al Norte neuquino o la otra, y dejar arreglado. "Es para vender una semana antes de Navidad, porque para los primeros días de diciembre no van a estar, está malo el clima", concluyó.