El sueño de la casa propia que se volvió pesadilla en Neuquén: pagaron 100 mil dólares y nunca les entregaron nada

Una joven damnificada aseguró que desde el 2018 pagó en cuotas la construcción de una casa en el barrio Confluencia. Serían 168 los estafados.

Ailín González e Ivan Deniszczuk son una pareja de jóvenes trabajadores que a sus 28 años decidieron hacer un gran esfuerzo para cumplir el sueño de la casa propia . Motivados por una empresa que prometió la construcción de un complejo habitacional en el barrio Confluencia , pagaron 100 mil dólares, pero nunca recibieron nada a cambio. Reclaman el accionar judicial.

Todo comenzó en el 2018 cuando por un conocido llegaron a una empresa constructora que funciona en Cipolletti que les ofreció comenzar a pagar cuotas de una futura vivienda que iban a hacer en la calle Los Álamos y Boer, del barrio Confluencia, en Neuquén.

"Tomamos contacto por primera vez con esta empresa, Grupo VM y nos atiende un señor Vicente Santos, conocido como Falucho, era un personaje conocido del papá de mi pareja, entonces eso nos inspiró confianza. Ellos los que nos ofrecen es la compra de un departamento que iban a realizar en modalidad de etapas", relató González, quien junto a su pareja ya llevan esperando 7 años por su casa.

La mujer explicó que el proyecto era de 168 departamentos, y que a ellos les correspondía recibir la vivienda en el 2021. Para comenzar a pagar vendieron su auto, se mudaron a la casa de la mamá de Ailín para no pagar alquiler y hasta pidieron dos préstamos para completar el monto total de 100 mil dólares.

Como la fecha de entrega programada estuvo interrumpida por la pandemia del coronavirus, ellos, como seguramente varios del resto de los posibles estafados, contemplaron las demoras. El tema es que con el correr de los meses la obra no avanzó, y si bien entregaron -a medias- una primera etapa, aún faltaba la mayor parte de los compradores.

Para el 2023 la pareja decidió iniciar acciones judiciales. "La justicia se tomó su tiempo como siempre. Y recién este año conseguimos una sentencia favorable donde nos reconoce obviamente nuestros derechos y los hechos. Los obliga a entregar la vivienda o a devolvernos el dinero, pero nada de eso pasó", denunció en declaraciones a LU5.

"Esto fue hace muy poco, dos meses, y el mes pasado la empresa se presentó en concurso preventivo de quiebra", compartió desconsolada la mujer, quien aseguró que a pesar de esta situación, "la empresa sigue trabajando a través de otras firmas".

Damnificados

González contó que conformaron un grupo con cerca de 130 damnificados y dijo que la mayoría de las familias pagó el 100% del departamento, que era de 100 mil dólares.

"Si buscan a esta empresa en el BCRA salta que tiene 32 cheques rechazados sin fondos y un historial bastante turbio y hoy en día están operando a través de Rebus Ingeniería, que tiene dirección en San Martín 790 en Cipolletti", denunció.

La joven compartió que cuando empezaron con este proyecto tenían 28 años y hoy a sus 36 siguen sin poder recuperarse de esta situación que los mantiene afectados emocionalmente y económicamente. "Es devastador", aseguró.

Además, contó que en estos años de reclamos sin respuesta varios de los compradores sufrieron enfermedades a causa de esta angustia, otros murieron y otros, como ella y su pareja, siguen a la espera de que alguien se haga cargo y que obliguen a la empresa a devolverles el dinero.

El grupo de Instagram donde se comunican los damnificados es: damnificadosvmnqn y desde allí se están organizando para insistir en su reclamo.