El sueño de la casa propia que se volvió pesadilla: pagaron millones a una constructora que desapareció

SFP Viviendas Patagonia (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Saqué dos préstamos para pagarle y que me haga la casa y ahí empezó mi pesadilla. Lo llamaba todos los días, lo perseguí y me hizo una platea que está mal hecha y que se está quebrando. Ahora no me contesta más, tengo que pagar los créditos y también el alquiler, necesito respuestas", compartió la joven a LMNeuquén.

Las respuestas que obtuvo de esta empresa durante estos meses fueron solo dilaciones. "Tengo mucha demanda", "dame tiempo", "ya te la voy a hacer", fueron las excusas que recibió por parte del representante de la empresa, según contó la joven.

En estos meses de desesperación dio con otra mujer que estaba en la misma situación que ella, quien recibió una promesa de devolución del dinero por parte del responsable. "Me dijo que se iba a ir a trabajar a otro país, estoy desesperada. Sé que esta persona corre en el TC neuquino y parece que en ese ámbito también estafó a más personas", denunció.

Denuncias

Este diario tuvo acceso a la denuncia que la joven realizó ante la Fiscalía, donde denunció a "la empresa Patagonia Viviendas ubicada en la calle Yrigoyen 244 de la ciudad de Neuquén".

La denunciante relató que, ante las dilaciones de la entrega de lo pactado, comenzó a investigar en redes sociales y encontró allí una persona que asegura que la empresa que ella contrató es la misma que otra que es una "estafadora" de Río Gallegos.

"También leí comentarios en los cuales personas le manifestaban que no había hecho su casa y él respondía que estaba trabajando en el interior, las mismas excusas que me dice a mí", denunció la joven, quien dice que cuando confirmó esas denuncias previas se lo comunicó al denunciado y este la "amenazó".

SFP Viviendas Patagonia (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

Al menos existe una denuncia más contra la empresa Patagonia Viviendas. En ese caso por un monto de 9.299.290 millones de pesos. Ese hecho se remonta al 26 de septiembre del 2023.

"Con grandes deseos de poder contar con una vivienda propia y poder colocarla en un terreno de mi propiedad ubicado en la ciudad de Neuquén es que dispongo a contratar a la empresa Patagonia Viviendas", relató el denunciante y continuó: "Luego de varios asesoramientos en la empresa, decidí contratar con la misma, oportunidad en la que redactaron un contrato por un pago total de 2.600.000 extendido por la empresa demandada y firmado por su representante".

El denunciante aportó en la demanda las cartas documento que le envió ante el incumplimiento del contrato y el documento donde consta que la empresa recibió los 2.600.000 pesos.