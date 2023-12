El tarifazo de CALF zafó del freno judicial que pidió la Defensoría

El defensor Jorge Rey aseguró que apelará la sentencia que rechazó el amparo. La decisión la tomó la jueza María Eliana Reynals . "Vamos a apelar, estamos convencidos de que ese es el camino. Y si la inadmisibilidad da, porque todavía no se promulgó la ordenanza, la volveremos a proponer cuando se promulgue la ordenanza", aseguró el titular de la Defensoría.

CALF COOPERATIVA -VALIDA 1200- Sebastian Fariña Petersen

El intendente Mariano Gaido no promulgó todavía la ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante por iniciativa del MPN para que CALF pueda cobrarles a sus clientes un canon mensual para compensar las cuotas del crédito que acordó con Cammesa. Gaido cumplió cuatro años como intendente el domingo. Nunca vetó una ordenanza en ese tiempo.

Rey explicó que "el fallo de la jueza dice que la ordenanza no pone en riesgo al servicio. Y yo no creo que ponga en riesgo el servicio, a los que pone en riesgo es a los vecinos, que no van a poder pagar la factura".

Luego detalló los focos sobre los que apuntó el planteo judicial avalado por miles de usuarios. "Nosotros no fuimos solamente por la deuda de CALF, además fuimos por el aporte para el CAM y por el cobro indivisible de la factura del EPAS", sostuvo.

Jorge Rey informe anual de gestion Concejo Deliberante2.jpg Claudio Espinoza

Recurso de amparo

La presentación judicial de la Defensoría del Pueblo se dirigió contra la Municipalidad de Neuquén y la Cooperativa CALF buscaba que "se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza y que se ordene la suspensión de la misma a través de una medida cautelar".

La Defensoría argumentó que "las facturas pueden tornarse impagables en el contexto actual y en ese marco, solicita se garantice la provisión del servicio esencial". La continuidad de la estrategia judicial del defensor Rey transitará sobre el eje de que la gente se puede quedar sin servicio porque no lo podrá pagar.

La ordenanza cuestionada por el defensor permite, además del cobro de la tasa para pagar la deuda de CALF con Cammesa, permite el traslado a la boleta de la luz de una serie de ítems, como el canon del Complejo Ambiental Neuquén (CAN) y la cuenta del agua provista por el EPAS.

tarifazo CALF.

El inicio del cobro a los usuarios del canon para cubrir la deuda con Cammesa está previsto para la facturación de CALF de enero. Hasta entonces, Rey intentará remontar el reclamo judicial de una medida cautelar que frente el cobro hasta que se determine la constitucionalidad de la facturación ordenada por el Concejo Deliberante.