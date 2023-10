El yate de Insaurralde: corrupción y banalidad

Su tesis postula que hasta el acto de crueldad más inhumano puede ser cometido por personas corrientes si se organiza en una red de pasos pequeños y hasta burocráticos que no parecen contribuir a una causa ruin. No es exterminar a seis millones de personas; es sólo conducir un tren hacia una zona fría de Polonia, retener un pasaporte o girar una llave de gas.

Arendt dice que no son monstruos. Son seres humanos que justifican su accionar cotidiano porque lo que hacen es apenas un grano de arena insignificante. Y así, no importa si la mezclan con cemento para construir una obra magnífica o la usan para llenar la palada que tapará una fosa común. Sus actos son sólo eslabones de una cadena en la que no tienen responsabilidad.