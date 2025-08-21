Elecciones 2025: Beatriz Gentile se toma licencia y la UNCo quedará a cargo del vicerrector

Es por la candidatura a diputada nacional y será a partir del 31 de agosto próximo. La conducción de la UNCo quedará a cargo del vicerrector Paúl Osovnikar.

La rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, anunció esta mañana que se tomará licencia a partir del 31 de agosto próximo y dijo que la conducción de la UNCo quedará a cargo el vicerrector Paúl Osovnikar.

La licencia anunciada esta mañana en declaraciones a radio Universidad CALF está relacionada con la candidatura a diputada nacional de la rectora para las elecciones del próximo 26 de octubre.

Gentile formuló confirmó su participación en la lista antes de iniciar el plenario de la seccional Neuquén de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) que se realizó en el auditorio de la Facultad de Economía y Administración y del que participó Pablo Flores, el secretario general de la mesa directiva nacional.

En la ceremonia de inicio del plenario estuvieron presentes la decana de la facultad anfitriona, Mariela Martínez, el decano de la Facultad de Turismo Carlos Espinosa y la secretaria Académica de la UNCo, Teresa Braicovich.

Cómo se integra la lista de Fuerza Patria

Silvia Sapag será la primera candidata a senadora nacional por Fuerza Patria, según confirmaron hace pocos días atrás, diferentes fuentes vinculadas a las negociaciones relacionadas con los armados de las listas.

Detrás de Sapag, que irá por la renovación de su banca en la Cámara Alta, se ubicaría Sebastián Villegas (Chos Malal) y la médica Magdalena Jacob (Villa el Chocón).

A su vez, para diputados la nómina la encabezará la actual rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Beatriz Gentile, seguida por Fernando Pieroni (de Centenario y vinculado al especio político de Ramón Rioseco) y la referente de Libres del Sur, Mercedes Lamarca, en representación de uno de los partidos que se sumó para estas elecciones a Fuerza Patria.

La nominación de Silvia Sapag como primera candidata a senadora se dio a partir de que el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, que era el elegido para ese lugar, desistió de postularse.

De esta manera, más allá de que los armados habían quedado a cargo de Oscar Parrilli, la inclusión de Sapag representa un triunfo del sector que responde al diputado provincial Darío Martínez que, al no poder imponer en principio su propia candidatura, había propuesto a la senadora para ese lugar.

Fuera de competencia quedó César Godoy, dirigente de la UOCRA, que en las últimas elecciones municipales de Rincón de los Sauces estuvo cerca de ganar la intendencia. A fines de abril, Godoy había expresado su intención de ser candidato a diputado nacional e incluso dijo a estar dispuesto a participar en internas para lograrlo. Esa instancia no se dio y por eso, si bien hubo negociaciones para integrar una de las dos nóminas de Fuerza Patria, el sindicalista, que había coqueteado también con Encuentro Republicano Federal (el partido de Miguel Ángel Pichetto), no será en este caso de la partida.

Confirmados para las elecciones 2025

Hasta el momento, los espacios políticos con candidaturas confirmadas para las elecciones nacionales de octubre son La Neuquinidad, con Julieta Corroza como candidata a senadora y Karina Maureira a diputada.

También Fuerza Libertaria, que llevará la fórmula Eguia-Eguia. Carlos Eguia, reconocido comunicador y empresario de medios, será cabeza de la lista a senadores, mientras que Joaquín, actual concejal capitalino, irá como primer candidato a diputado nacional.

Además, el Frente de Izquierda, con Andrés Blanco, en representación del PTS, que será el primer candidato a senador, y Julieta Ocampo (por Izquierda Socialista) encabezará la lista a diputados nacionales.

El otro partido con nóminas definidas es Desarrollo Ciudadano, que postulará a la ex vicegobernadora destituida Gloria Ruiz como primera aspirante a la Cámara de Diputados, y a Marisa Roxana Torres San Juan para la de Senadores.

Lo mismo que la candidatura del dirigente de ATE, Carlos Quintriqueo, que se postulará a senador por el partido Más por Neuquén. La nómina para la Cámara Alta de este espacio político tendrá en segundo lugar a la ex escribana general de la provincia de Neuquén, Ana Sandoval; mientras que por el lado de los diputados, la lista la liderará la ex secretaria de Familia de la provincia, Amancay Audisio.

Y Unidad Popular (UP), el partido que tiene como principal referente al dirigente Raúl Dobrusín, que presentará candidatos sólo para la categoría de Diputados. La cabeza de la nómina será Claudio Vásquez, actual subsecretario de la Economía Social de la Municipalidad de Neuquén, seguido por Anahí Ruarte en el segundo lugar.