Elecciones 2025 en Neuquén: cómo postularse y cuánto pagan por ser autoridad de mesa

Este año, se incorpora una nueva modalidad de pago que podría acelerar la acreditación de los viáticos para los que trabajen en las mesas de votación.

El Gobierno estableció cuánto será el pago para las autoridades de mesa, entre ellos los delegados de los locales de votación, los delegados judiciales y los delegados tecnológicos.

Quedan pocas semanas para la celebración de las elecciones legislativas 2025 en todo el país y la Cámara Nacional Electoral inscribe a las autoridades de mesa que trabajen de manera voluntaria para garantizar la transparencia de la votación. En Neuquén, hay más de 1747 mesas repartidas en más de 300 establecimientos, por lo que casi 3500 personas van a trabajar el domingo 26 de octubre.

Desde el Distrito Neuquén de la Secretaría Nacional Electoral aclararon que las autoridades de mesa trabajarán de manera voluntaria, pero recibirán un pago de 80 mil pesos en concepto de viáticos. Según explicaron, el pago se divide en dos partes: 40 mil pesos que se abonan a aquellos que realicen la capacitación previa y otra cuota de 40 mil pesos para los que se presenten durante la jornada electoral.

La Justicia Electoral neuquina explicó que en el distrito no suelen darse casos graves de ausentismo entre las autoridades de mesa. Si bien la falta es considerada un delito que tiene pena de prisión, las autoridades que tengan algún inconveniente para asistir al establecimiento pueden comunicarlo previamente para justificar su ausencia. Es entonces cuando se designa a un suplente entre un grupo de personas ya capacitadas para reemplazarlos.

Según explicaron, en la región suele darse un 5% de ausentismo, y esos casos se cubren con personas ya capacitadas. Por eso, en la zona nunca se da el caso de que se designe al primero de la fila de electores, algo que constituye uno los mayores mitos a la hora de votar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Secretaría Electoral Nacional NEUQUÉN (@eleccionesnacionalesneuquen)

La jueza Carolina Pandolfi recordó que en Neuquén hay 1747 mesas habilitadas para votar, y cada una de ellas requiere de la presencia de un presidente y un vicepresidente de mesa. La autoridad presente a la hora del sufragio será la encargada de firmar el dorso de la Boleta Única de Papel (BUP) y verificar que se cumpla el proceso de acuerdo a la normativa vigente.

Este año, las autoridades de mesa recibirán un pago de 80 mil pesos en concepto de viáticos. A diferencia de lo que ocurrió en otras ediciones, esta vez se autorizó el pago a través de transferencias bancarias o depósitos en billeteras virtuales, lo que permitirá reducir el tiempo de espera de los voluntarios.

boleta unica papel generica

Si bien la Justicia tiene un plazo de hasta 60 días hábiles para hacer al pago, en elecciones anteriores, se dieron quejas por la demora para recibir los viáticos. A su vez, se generaban largas filas en las sedes del Correo para recibir el dinero en efectivo. Por eso, la expectativa está puesta en que se agilice el método de pago y que los voluntarios tengan acreditados sus viáticos en el menor plazo posible.

Cómo postularse para ser autoridad de mesa

En el sitio web oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE) ofrece más información para aquellos que deseen inscribirse como autoridades de mesa. Para anotarse, hay que cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser mayor de 18 años

- Estar habilitado para votar

- Tener domicilio en la provincia de Neuquén

- No registrar afiliación partidaria

Las elecciones de este 26 de octubre tendrán un sistema diferente de votación, a través de la Boleta Única de Papel (BUP), que exigirá cambios tanto para los electores como para las autoridades y fiscales, que tendrán que implementar otros métodos de control y escrutinio electoral.