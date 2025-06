Emergencia habitacional en San Martín de los Andes: preocupa el avance del alquiler turístico informal

En declaraciones a Radio y Televisión del Neuquén (RTN), Valencia explicó que la informalidad en este tipo de alojamiento ha generado una disminución crítica en la oferta de alquileres permanentes, lo que obliga a muchas familias locales a enfrentar precios cada vez más inaccesibles para poder vivir en la ciudad. “Hay personas que no pueden quedarse a vivir, no porque no quieran, sino porque no encuentran una vivienda disponible a un precio razonable”, señaló.