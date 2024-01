Empiezan a encenderse luces rojas en el tablero de Javier Milei

Javier Milei ganó las elecciones por más de diez puntos. Inapelable. Su crédito popular sigue alto, no lleva un mes como presidente. En la discusión pública pasaron decenas de temas, pero en la práctica todavía no logró mudarse a la Quinta de Olivos .

El gobierno de Milei apostaba a concentrar todas las demandas contra el DNU en una causa colectiva que se tramitara en el fuero Contencioso Administrativo de la Justicia Federal.

milei cadena nacional Javier Milei en cadena nacional para explicar el DNU.

Este jueves, el juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico habilitó la feria judicial de enero para tramitar los amparos que reclaman la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 70 que dictó el gobierno de Javier Milei. La decisión del magistrado involucra a todos los artículos del DNU fundacional de la administración del libertario.

Al mismo tiempo, el magistrado partió el reclamo colectivo presentado contra el DNU por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, con lo cual le dio lugar a la apertura de varias causas en torno al decreto que ataca a más de cien leyes vigentes. Con esta decisión, el juez desbarata la estrategia de Milei encabezada por Rodolfo Barra, Procurador General del Tesoro, quien buscaba unificar todas las demandas.

Antes, la Justicia Laboral se había expedido en el marco de una denuncia de la CGT contra el decreto fundacional del gobierno. En ese fuero la CGT consiguió una cautelar que frena la reforma laboral contenida en el DNU.

Paro de la CGT Desde la CGT se mostraron a favor del fallo cautelar contra el DNU de Javier Milei.

Lavié Pico listó algunos de los sectores que son atravesados por los alcances del decreto fundacional de la era Milei: Farmacias, Hidrocarburos, Turismo, Energía Eléctrica, Código Civil y Comercial, Registro Automotor, Trabajo, Salud, Comercio Exterior, Reforma del Estado, Código Aeronáutico, entre otras. Y consideró que cada uno debe ser planteado en el fuero correspondiente, es decir, tramitarse de forma independiente al resto de los reclamos contra el DNU.

La Cámara de Apelaciones en lo Laboral coincidió con esa lectura del juez en los Contencioso Administrativo. Y en virtud de eso, se declaró competente para entender en la parte del decreto que modifica la legislación laboral. Ese tribunal dictó una cautelar que inhibe los efectos de la reforma de las relaciones del trabajo contenidas en el decreto de Milei.

Un conflicto judicial en torno al DNU es lo peor que podría pasarle a Milei en el inicio de su hoja de ruta en el poder para los cuatros años venideros. Le impediría aplicar el shock de medidas.

El Congreso, a rosca

Mientras tanto, en el Congreso reina la incertidumbre respecto a las respuestas que tendrán las dos normas principales que mandó el Presidente: el DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus, que debería votarse este mes si se cumple la meta que se impuso el propio Milei. El oficialismo activó la rosca pero no está claro si le va a alcanzar para sacar sus leyes del Congreso.

La calle aún no inquieta al gobierno, pero todavía no cumplió un mes. Los reclamos vecinales no faltaron, pero recién el 24 de enero, cuando marche la CGT contra el gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, Milei tendrá una idea más cabal del panorama fuera del ámbito institucional, en el que de entrada consiguió un guiño de la Corte Suprema, que decidió patear para más adelante un planteo del gobierno de La Rioja contra el DNU 70.

Una encuesta de la consultora Zuban Córdoba apunta otro dato preocupante a esta altura para el gobierno: el Presidente perdió un punto de imagen positiva por día durante las dos primeras semanas de gobierno. Mayor importancia cobra este dato frente a la amenaza de Milei al Congreso de avanzar en un plebiscito para legitimar sus leyes fundacionales si no se las aprueban en las cámaras.

Finalmente, desde un terreno en el que Milei da por sentado que le irá bien también hubo golpes para el gobierno. El mercado está reacio a comprar los bonos de reconstrucción de Argentina, como resaltó la agencia de noticias económicas estadounidense Bloomberg, tras una rueda en la que sólo se colocó el diez por ciento de lo esperado por la administración del presidente Milei.

Los bonos de reconstrucción fueron lanzados para conseguir divisas que mejoren las chances para levantar el cepo. Las dos primeras semanas ese instrumento no entusiasmó al mercado.