Marcelo Rucci, titular del Sindicato Petrolero es una pieza clave junto a las operadoras para sostener el trabajo en Vaca Muerta.

De hecho, no fue casual que en el acto de presentación del programa, el gobernador haya invitado a sentarse a su lado a Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, de gran peso político, por encima de otros gremios. A Rucci, como a todo el arco de sindicalistas, no le fue bien ordenando la tripa interna, que no pudo convencer al afiliado de votar a Sergio Massa. Pero eso es parte de la prueba y error en tiempos electorales.

Otra pata en la que se apoyará el programa es el líder de la UOCRA, Juan Carlos Levi, mucho más identificado en la campaña de Figueroa en Vaca Muerta y con el Frente Neuquinizate. Es un sector silencioso, a la sombra de los petroleros, pero de gran crecimiento en las obras nuevas de los yacimientos, que requieren empleo.



Rolando Figueroa: planes sociales, neuquinos y extranjeros

En una segunda etapa, vendrá el turno de los empresarios y los beneficios fiscales para quienes se adhieran al programa que tiene la ambiciosa meta de que los planes sociales sean transitorios.

“Vamos a empezar por Vaca Muerta, estamos trabajando y mucho para generar las condiciones de extracción de gas y petróleo y que tenemos una ventanita de 30 años par extraerlo y eso es lo que va a demandar trabajo”, sostuvo Figueroa en diálogo con LMNeuquén.

La provincia está sumida hoy en contradicciones y cambios de los cuales Figueroa resaltó: un récord de producción de petróleo (todos los meses hay récord por que no cae la actividad) de 381.416 barriles de crudo en diciembre (+23,57% interanual) pero con una pobreza que alcanza al 40% de los neuquinos. “Es una injusticia”, recalcó.

Figueroa dijo que se ha priorizado el empleo para los neuquinos, en este portal de empleo que trabajará de manera regionalizada y con oficinas en distintos municipios.

El gobierno acaba de dar de baja a 5300 planes sociales que no se presentaron a la convocatoria del relevamiento durante la semana, y representa el 42% de los beneficiarios.

“Para nosotros es fundamental y lo hemos vivido con los programas sociales que relevó Lucas (Castelli, ministro de Trabajo Desarrollo Laboral). Alrededor de 1100 programas eran extranjeros que no tenían domicilio ni documento en la provincia y creemos que tenemos que regularizar los recursos que son de todo el pueblo de Neuquén y que vayan a los que habitan en la provincia”, dijo Figueroa.



El gobernador dijo que no se ha priorizado el empleo para los neuquinos y que la semana que viene hará un anuncio de leyes y reformas en esa suerte de “reseteo” que hizo la provincia de Neuquén después de las elecciones del 16 de abril.

Respecto al programa de empleo que pretenden reemplazar a los planes sociales, sostuvo que “quememos hacer un 2x con Vaca Muerta (duplicar la producción) en los próximos cuatro años y eso va a demandar mano de obra que es la que tenemos que ir formando con los sindicatos y las operadoras para generar empleo”.