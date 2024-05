Empresarios neuquinos le piden a Milei que les cobre más barata la energía

El mundo empresario representado por las cámaras sectoriales está encantado con el gobierno de Javier Milei , aunque la economía se está cayendo a pedazos cada día que pasa de su gestión con números escalofriantes de contracción de actividad, pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y empleo. Las representaciones neuquinas del empresariado no se salen de esa sintonía, pero empiezan a marcar demandas para las que el gobierno nacional no tiene afinados los oídos.

Mientras el presidente Milei trata de avanzar con un tarifazo fenomenal en los servicios públicos con idas y vueltas para evitar que eso le desmadre la inflación, las cámaras empresarias de la región le mandaron a decir que la actividad local no resiste los costos energéticos que pretende imponer la administración nacional.

El mensaje se lo mandaron al presidente con el enviado que mandó la Casa Rosada a hablar con las cámaras del Alto Valle: Eduardo Serenellini , que es el secretario de Medios de Comunicación del gobierno. Daniel González , presidente de Acipan, contó en la radio La Red detalles de la reunión con el ex periodista de LN+ que funge como funcionario libertario en la intermediación con diferentes actores del interior del país.

La reunión con el experiodista libertario se desarrolló en la sede Acipan de la capital neuquina, pero reunió a referentes de todas las cámaras empresarias de la provincia, incluso a los estacioneros del Alto Valle, quienes plantearon reparos a la política nacional que originó que los municipios salieran a imponer tasas a la venta de combustibles para suplir los recortes presupuestarios que hizo el gobierno nacional, a la vez que siguió recaudando los impuestos de los que provenían los fondos que iban al interior.

Con Serenellini "se habló bastante el tema de energía, entonces ya se comprometió a generar una reunión con el secretario de Energía (Eduardo Rodríguez Chirillo)". Dijo González que el tema tarifas será la prioridad a tratar con el funcionario nacional si es que se llega a dar la reunión prometida por Serenellini.

"Otro tema importante fue la infraestructura vial", sostuvo el referente empresario de la ciudad. Y advirtió que a esa altura de la conversación con el funcionario nacional los estacioneros plantearon su rechazo a la proliferación de impuestos provinciales y municipales para suplir los subsidios cortados por Milei.

Dijo González que el funcionario nacional se desentendió de ese tema por no ser de la jurisdicción estatal que representa, pero el empresario advirtió que si la política nacional no hubiese cortado envíos de fondos a provincias y municipios las tasas locales no se hubiesen puesto de moda.

En Neuquén, la Municipalidad de la Capital dispuso una tasa a los combustibles para financiar la parte del costo del transporte público de pasajeros que antes asumía la Nación.

Serenellini se llevó una sorpresa en esa reunión, pues como delfín de Milei se ha encargado de justificar el cierre de los medios públicos que ejecutó la administración nacional, pero en Neuquén se encontró con empresarios que le reclamaron la reapertura de Radio Nacional en localidades neuquinas, adonde fue cerrada.