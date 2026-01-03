En 19 fotos: así marcharon los venezolanos en Neuquén

Se concentraron a partir de las 18 en el monumento al general San Martín para expresar su apoyo a la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Con una bandera de 12 metros, especialmente guardada para este día, la comunidad venezolana residente en Neuquén y la zona encabezó una marcha tras el ataque de Estados Unidos a Caracas para detener al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro .

Ataviada con una camieseta vinotinto, una referente de la comunidad venezolana comenzó la marcha con una reflexión: "La gloria y la honra se la lleva Jehová de los ejércitos. Fue el que luchó, el que hizo posible lo que era imposible para cada uno de nosotros. Salimos de nuestro país y muchos perdieron la fe, pero Jesús tuvo el control de todo y el día de hoy, 3 de enero, nos ha dado la victoria ".

Los manifestantes se encontraron con sus compatriotas en el epicentro neuquino. Abrazos y emoción a flor de piel entre los residentes en la ciudad. Algunos llevaron carteles, entre los que se podían leer: "Ya no vivo en mi país, pero mi país siempre vivirá en mi corazón", otros hacían destacaban que estén presos tanto Maduro como la expresidenta Cristina Fernández. Otros referenciaban al régimen chavista: "26 años de dictadura se dice fácil, pero vivilo". En tanto que el que más se repitió fue el de "Venezuela libre".

"Estamos emocionados"

Nohelia García, vocera del grupo de residentes venezolanos en Neuquén, aseguró que la noticia fue recibida "con felicidad y profunda emoción" por parte de sus compatriotas. “Es difícil expresar lo que estamos sintiendo. No solamente yo, sino todos mis paisanos venezolanos” expresó en diálogo con LM Neuquén.

La referente de la comunidad venezolana sostuvo que, si bien reconoce que aún quedan desafíos por delante, la detención de Nicolás Maduro marca un punto de inflexión.

“Esta es una noticia que esperábamos desde hace mucho tiempo. Estamos emocionados, felices y esperanzados. Para nosotros, Venezuela ya es libre”, ratificó.

Venezolanos en Neuquen (13) Claudio Espinoza

Venezolanos en Neuquen (1) Claudio Espinoza

Venezolanos en Neuquen (2) Claudio Espinoza

Venezolanos en Neuquen (3) Claudio Espinoza

Venezolanos en Neuquen (4) Claudio Espinoza

Venezolanos en Neuquen (5) Claudio Espinoza

Venezolanos en Neuquen (7) Claudio Espinoza

Venezolanos en Neuquen (8) Claudio Espinoza

Venezolanos en Neuquen (9) Claudio Espinoza

Venezolanos en Neuquen (10) Claudio Espinoza

Venezolanos en Neuquen (11) Claudio Espinoza

Venezolanos en Neuquen (12) Claudio Espinoza

Venezolanos en Neuquen (14) Claudio Espinoza

Venezolanos en Neuquen (15) Claudio Espinoza

Venezolanos en Neuquen (16) Claudio Espinoza

Venezolanos en Neuquen (17) Claudio Espinoza