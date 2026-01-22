En 5 fotos: va tomando color el escenario de la Fiesta de la Confluencia 2026

El predio de la Isla 132 se prepara para recibir a millones de personas del 5 al 8 de febrero.

El predio de la isla 132 se empieza a poner a punto para la FIesta de la Confluencia 2026.

A dos semanas del inicio de una nueva edición de la Fiesta de la Confluencia , sigue los preparativos para lo que será una nueva cita multitudinaria en el predio de la Isla 132 . Sin dudas, el escenario , es el punto central del evento, por donde pasarán todos los artistas de una gran grilla que promete hacer disfrutar a Neuquén capital y a todos aquellos que se acerquen, desde el interior de la provincia y otras latitudes.

Desde comienzos de la semana, se inició con los trabajos de la puesta a punto de la infraestructura. El armado del escenario principal "Confluencia" avanza al igual que el escenario "Limay" y otros sectores como el Domuyo , con una propuesta para el público infantil que estará orientada a dinosaurios. Desde la organización han dejado en claro que también quedan algunas "sorpresas" que se darán a conocer en estos días.

"El año pasado, la fiesta derramo alrededor de 50 mil millones de pesos y se espera que este año sea alrededor de 65 mil millones , ya se están vendiendo los paquetes, los hoteles, las agencias de turismo están ofreciendo los paquetes, la ciudad entera se transforma en ese motor económico detrás de la fiesta" contó la jefa de Gabinete, María Pasqualini este miércoles en Canal 7, y además aseguró que el evento genera tres mil puestos directos de trabajo y más de 12 mil indirectos.

Se está llevando a cabo además, la venta de rifas para sorteos en vivo durante las noches de la fiesta. Se sorteará un auto, una camioneta, una moto, un monopatín y "algun regalo más habrá" adelantó la funcionaria.

Las fotos del escenario principal

Escenario Fiesta de la confluencia 2026 (1) Maria Isabel Sanchez

Escenario Fiesta de la confluencia 2026 (2) Maria Isabel Sanchez

Escenario Fiesta de la confluencia 2026 (3) Maria Isabel Sanchez

Escenario Fiesta de la confluencia 2026 (4) Maria Isabel Sanchez

Escenario Fiesta de la confluencia 2026 (6) Maria Isabel Sanchez

Entradas gratis para buenos contribuyentes

Los pases ya se pueden adquirir desde la página oficial del municipio. Los vecinos habilitados para adquirir las entradas son aquellos que tengan al día sus impuestos hasta diciembre del 2025.

Para acceder a las entradas gratis, primero hay que ingresar al sistema, ingresar el número de trámite del DNI y completar los datos de contacto. Luego se envía un mail con un código que hay que ingresar en el sitio web entradauno.com y se reciben inmediatamente las cuatro entradas.

A diferencia de ediciones anteriores, este año no habrá pulseras, se hará con código QR, mucho más moderno y confiable, como una manera de prevenir estafas.

Fiesta de la Confluencia 2026: cómo comprar las entradas

Se encuentran disponibles los abonos para las cuatro jornadas. El Pack Preferencial individual para los 4 días tiene un valor de $100.000. Asimismo, lanzaron una opción para grupos: el Pack Familiar (4x3), que permite adquirir cuatro pases al precio de tres por un total de $300.000.

La entrada individual para cada uno de los cuatro días tiene un costo de 40 mil pesos.

Para adquirir los tickets, los usuarios deben ingresar a la web oficial de la Fiesta de la Confluencia, dirigirse a la sección "entradas" y seleccionar "comprar ahora", lo que los redireccionará al sitio de Entrada Uno.

La grilla día por día

Jueves 5

Rombai

Migrantes

Luciano Pereyra

Karina

Viernes 6

Fmk

Lautygram

Tuli

Roze

Angela Torres

LuckRa

Sábado 7

La Beriso

Bersuit Vergarabat

Kapanga

No Te Va Gustar

Domingo 8