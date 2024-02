En cuatro años, la Casa Aliwenko ayudó a más de 22 mil mujeres víctimas de violencia

Este jueves, el intendente Mariano Gaido , junto a la secretaria de la Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , y la subsecretaria de Mujeres, Alejandra Oehrens , celebraron los cuatro años de actividad . Gaido recordó que la posibilidad de contar con este espacio se comenzó a planificar en el inicio de la gestión: “Es algo que nos propusimos y que tenía que ver con estar presentes, no mirar para otro lado, en estas situaciones tan difíciles de violencia”.

casa aliwenko

“Quiero agradecer a la lucha, a las intervenciones que han tenido, a la dignidad que han generado, a la oportunidad que me han dado a mí de aprender y de poder mirarlas. No me alcanzan palabras para decirle gracias por el equipo que han conformado y por la función pública que generan en nuestra hermosa ciudad”, expresó Gaido.

Por su parte, Pasqualini señaló que “aquí ocurre algo que es muy importante: esas mujeres que llegan, que han sido violentadas, tienen la oportunidad de reconstruir su vida. La Casa Aliwenko es esperanza y es construcción de futuro y eso no es poco en la vida de una mujer. Esta es una política pública de excelencia a la que todos tenemos que abrazar y acompañar”.

Oehrens relató que en estos años de trabajo se atendieron situaciones de violencia e intentos de femicidios y que en la actualidad, gracias al acompañamiento generado, muchas de esas mujeres “están en sus casas reintegradas con sus propios emprendimientos”.

Luego, reflexionó acerca de que “la violencia de género tiñe todas las clases sociales” y sostuvo que “todas las mujeres nos necesitan. Si cerramos áreas que tienen que ver con el trabajo de una política pública que es necesaria para garantizar el derecho a la vida, estamos mal”. Destacó que el intendente Mariano Gaido "está haciendo un esfuerzo enorme y en esto nosotras reconocemos también su labor como un dirigente político que nos da todo el apoyo permanentemente”.