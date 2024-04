En fotos, "tocá bocina" para apoyar a la universidad pública: corte, marcha y lo que viene

Pidió el apoyo de la población en defensa de la universidad pública, sobre todo con miras a lo que será la marcha del próximo 23 de abril, una demostración que se cree multitudinaria.

"La situación lo amerita. El presupuesto de la UNCo es un tercio de lo que necesita para funcionar. Entendemos que esto es un claro avance privatista para vaciar la unviersidad. Por eso, los estudiantes en unidad con otras organizaciones y la socierdad, creemos que lo único que nos queda es defenderla en calle, como lo hizo el movimiento de estudiantes y trabajadores a lo largo de la historia. Vamos a esta marcha con toda la fuerza, convocando a todos los miembros de la sociedad, que se comprometan con la universidad pública, para derribar el ajuste", expresó Otero.

Protesta UNCO calle Leloir- Defensa de la Educacion publica (10).JPG Maria Isabel Sanchez

Actualmente, aseguró que la UNCo no tiene garantizado el término del primer cuatrimestre, en tanto no se pueden pagar los tarifazos que se trasladaron a las boletas de luz y gas. Por esta misma situación, en otras casas de estudios ya hubo cortes de servicio. Asimismo, muchos alumnos no pueden costear la canasta estudiantil, por la seguidilla de aumentos que se registraron en el transporte y la comida. "La canasta estudiantil no es solo fotocopias", aclaró.

Incluso, advirtió que la falta de recursos para absorver los aumentos ha llevado a algunos a discontinuar sus estudios.

El mensaje de Javier Milei contra la UNCo

En medio de un complicado contexto para la educación pública, donde desde la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) han denunciado la falta de presupuesto para el periodo 2024, el Presidente de la Nación, Javier Milei, lanzó un fuerte mensaje contra esta.

Fiel a su estilo, el mandatario nacional utilizó sus redes sociales para apuntar contra lo que define como "adoctrinamiento" dentro de las universidades, compartiendo una publicación de uno de sus seguidores.

En el mensaje de X, realizado por Diego Mauricio Macana Roa, escribió: "Estudiante de ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue denuncia el adoctrinamiento en ese establecimiento. De Universidad a unidad básica, que deterioro de la educación".

El usuario reposteado por Javier Milei se define como: licenciado en Economía, colaborador en la academia libertaria, escritor del @misesreport y organizador de club de lectura.

Sin dudarlo, Javier Milei lo compartió en su cuenta con la observación "Más sobre adoctrinamiento", lo que generó gran controversia y los estudiantes de la UNCo salieron a responderle, ya que lo consideraron una persecución y cuestionaron sus "parámetros" de libertad.

Mientras tanto, el mandatario continua compartiendo publicaciones de sus seguidores libertarios.