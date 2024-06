En medio del temporal, un perrito buscó refugio en un local de acolchados de Neuquén

En lugar de echar al animal que se había acostado sobre la ropa de cama en exhibición, la empleada se enterneció con el animal, que quiso refugiarse del frío sobre la cama del negocio. Junto a su video, publicó el mensaje "No me rajen del laburo", y lo acompañó con un emoji lleno de lágrimas.

Embed - Diario LMNeuquén on Instagram: " El video mas tierno que verás hoy es de #Neuquén. Un perrito ingresó a un local de muebles de un conocido shopping de la capital neuquina, donde el canino aprovechó a subirse a la cama y entrar en calor con las frazadas, para recuperarse de las inclemencias del frío que pasa en la calle. Gisella (@gigimorales.c), una de las empleadas fue avisada por una clienta y decidió grabar el momento, además de ponerle la frazada encima para abrigar mas al animalito. "No me rajen del laburo" pedía con humor al decidir no echar al animal del local. La respuesta de la gente no se hizo esperar, con miles de comentarios de apoyo: "el local subió mil puntos en un solo gesto, iría a comprar solo por eso"."