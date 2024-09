En Neuquén, una familia necesita casi medio millón de pesos para no ser indigente

Según el último relevamiento del ISEPCi Neuquén, una familia neuquina necesitó 1.099.191 pesos para no ser pobre y 495.131 pesos para no ser indigente en agosto de 2024. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) costó $495.131, es decir que sufrió un 4,96% de variación mensual. Por lo tanto, para no estar por debajo de la línea de la indigencia, una familia promedio tuvo que ganar casi medio millón de pesos en Neuquén.