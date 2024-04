En un fallo bisagra, le dan la razón a un padre acusado de abuso sexual

La agrupación Padres de Río Negro y Neuquén celebró la resolución judicial que declaró no culpable a un padre acusado de abuso sexual.

En un fallo judicial que consideran "bisagra", un papá que había sido acusado de abuso sexual fue declarado no culpable por la Justicia. Finalmente, la prueba producida a lo largo del debate lo liberó de culpa y cargo. El conjunto de padres que acompañaron al acusado, sostuvieron de forma categórica que había sido denunciado falsamente.

El padre absuelto es integrante de la agrupación Padres de Río Negro y Neuquén (No más hijos rehénes) y había sido acusado de abuso sexual como el 40% de los papás que forman parte de la asociación. "Después de 100 horas de liberación, el jurado lo declara no culpable. Esto es una batalla importante ganada para demostrar que existen falsas denuncias , y que en el 80% de los casos son falsas. El tema es que solamente se le da importancia a los abusadores, pero hay muchísimas denuncias de abuso de violencia de género falsas que se hacen en los divorcios conflictivos, básicamente para quitarte la vida de tus hijos ", expresó Fabián Cruciani, referente de la agrupación, en declaraciones periodísticas.

Cuestionó que luego de una denuncia falsa no haya "un castigo" para la mujer que lo hace. En realidad, aseveró que el Código Penal prevé una pena de 750 pesos a 12.500 pesos por una denuncia falsa.

"Es decir, denunciar a un hombre por abuso sexual es gratuito. Pero este papá se pasó tres años gastándose la vida y la fortuna para demostrar lo contrario. Quedó en la ruina, se le cayó el pelo, no puede ver a sus hijas tuvo que afrontar todo esto y.. todo esto es gratis y lo pagamos todos nosotros. Mientras tanto hay un montón de mujeres y chicos que realmente son abusados. O sea, seguimos gastando el tiempo en estas cosas que son falsas, que tenemos que entender como sociedad. Que existen, sí; y que las tenemos que terminar", manifestó.

De qué se trata la agrupación de padres

Padres de Río Negro y Neuquén es una agrupación no gubernamental que convoca a "padres, madres y familiares de niños impedidos de vínculo". Actualmente, la siguen 23 mil personas. "

"Yo no puedo ver a mi hija, hay un montón de gente que no pueda ver a su hijo, o sea, todo a raíz de la denuncia falsa. El aparato judicial es tan inmenso que se convirtió en un monstruo que lo que hace es buscar estadísticas para culpar al hombre", consideró el referente de la agrupación.

Por eso, celebró el fallo judicial que declaró no culpable a un padre, como símbolo de una pequeña lucha ganada que representa el calvario por el que están transitando muchas personas impedidas de ver a sus hijos.

"En general, el presente sigue siendo complejo, seguimos en la lucha, el miércoles estamos en Cutral Co, el jueves nos volvemos a manifestar porque es el Día Internacional contra el Maltrato Infantil; el viernes me voy a Tucumán con los abuelos de Lucio; Cutral Co se va a adherir a la ley Lucio; y seguimos trabajando por los derechos de los chicos, tratando de transformar esta realidad ¡no?", cerró Cruciani.

Lucio Dupuy es un caso paradigmático de maltrato infantil, por el que su madre y su pareja fueron condenadas por homicidio por odio del género másculino. El niño murió el 26 de noviembre de 2021, en Santa Rosa (La Pampa).