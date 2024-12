En vivo, la Legislatura define el futuro de Gloria Ruiz como vicegobernadora

Live Blog Post

Gloria Ruiz: "No hay fraude, sólo desprolijidades administrativas"

La vicegobernadora suspendida de Neuquén, Gloria Ruiz, sigue en el ojo de la tormenta. En un intento por limpiar su nombre, durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, defendió públicamente la polémica compra de la camioneta Toyota SW4 y otros movimientos patrimoniales que la llevaron al "juicio político". Desde su perspectiva, las acusaciones son infundadas, “direccionadas y malintencionadas” y, según aseguró, “no hay fraude, solo desprolijidades administrativas”.

Su defensa pidió la nulidad de la causa penal, debido a que entienden que hubo “fallas en el debido proceso” por parte del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. Entre ellas, la violación del secreto fiscal.

Legislatura Gloria Ruiz (67).JPG Claudio Espinoza

A las acusaciones de nepotismo, y las versiones sobre nombramientos de familiares, dijo que son falsas. “Hasta eso tuvimos que venir a aclarar. No eran familiares. Ahora me gustaría preguntarles a los legisladores cuántos familiares tienen cada uno. Pero no importa, eso es secundario. Vamos por lo real”, dijo.