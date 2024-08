En vivo: paro de ATEN en Neuquén, día tres

Live Blog Post

"Podemos discutir en la medida que esté garantizada la continuidad del ciclo lectivo"

La ministra de Educación, Soledad Martínez, dialogó con LU5 en la mañana de este martes y aseguró, en primer lugar, que no está prevista la derogación de la ley del plus salarial ya que no es algo que le corresponda al Ejecutivo sino al Poder Legislativo.

Por otro lado, con respecto al pedido de su renuncia, aclaró que "lo tomamos simplemente como una posición política, no claramente como una imposición y de ningún modo tenemos previsto habilitar una mesa de discusión para que pueda debatirse alrededor de esa idea".

"Es un pliego que tiene ahí una mezcla de consignas, muchas de las cuales no son materia de resolución del Ejecutivo y otras cosas que no estamos dispuestas a discutir", recalcó.

Sobre la devolución de los días de paro, indicó que simplemente se hará a aquellas personas a quienes se les descontó el paro por error (es decir, habiendo asistido a dictar clases), pero que tampoco será materia de negociación. "Podemos discutir en la medida que esté garantizada la continuidad del ciclo lectivo", enfatizó.