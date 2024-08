Piden a la Justicia que intervenga por los días perdidos de clase

El paro docente en Neuquén lleva 27 días en 2014.

"Con la proyección de los días que quedan, no se llegan a los 180 mínimos. Es más, en lo que va del año, los chicos de primaria tuvieron solo cuatro semanas de cinco días de clase, en cinco meses. Los de nivel medio, solo tres. Esa es la realidad. Prácticamente no existe para ellos la semana de cinco días de clase. Pero nosotros esperamos que la normalidad sea que vayan a la escuela y que la excepción sea que un día no pueda ir", expresó Smoljan.

Las presentaciones se hicieron entre el lunes y este miércoles. Si bien hasta el momento no recibieron una respuesta, confían en que la Justicia lo haga. "Esto no es contra de nadie, es pedir al Estado que cumpla la ley. Está obligado a recuperar los días perdidos. Tiene que priorizarse el interés superior de los niños y adolescentes", sostuvo.

Aseguró que ningún establecimiento educativo cumple con los 180 días de clase y advirtió acerca del mensaje que bajan a los estudiantes en algunas instituciones, como fue el caso de la EPET N°11, donde aclararon a las familias que "no corre la falta" para los estudiantes que no vayan a la escuela en estos días de paro. "Como no tienen confirmado quién adhiere al paro, les dicen eso a los chicos. Y nos preocupa que el mensaje sea que no importa que vayan. Nosotros creemos todo lo contrario. Cada día es importante, imparta la continuidad. Por eso también pedimos que se declara a la educación como esencial", cerró.

Los cinco días de paro

Los docentes neuquinos decidieron continuar con las medidas de fuerza para expresar su rechazo a la ley provincial que otorga un plus salarial a los trabajadores de la educación que tengan asistencia casi perfecta. Aunque el gobierno aclaró que se trata de un adicional y no un descuento por sus faltas, el gremio ATEN se opone a la propuesta y anunció cinco nuevos días de paro.

"Rechazamos el presentismo porque atenta contra nuestros derechos en el régimen de licencias, premiando a quienes vayamos a trabajar enfermos", se quejaron desde el gremio ATEN, y reclamaron: "No necesitamos premios, necesitamos condiciones de trabajo y salarios dignos".

El último plenario de Secretarios Generales de ATEN, que se celebró en la ciudad de Zapala, resolvió cinco nuevos paros para oponerse a esta medida. Las medidas de fuerza de esta semana comenzó este miércoles 31 de julio, con una marcha provincial, y continuará el 1 de agosto, con acciones en el Consejo Provincial de Educación (CPE).

Para la próxima semana se esperan tres días sin clases. La medida aprobada en el plenario incluye un paro de 72 horas, que comenzará el martes 6 de agosto y continuará el 7, con una permanencia en Casa de Gobierno durante las dos jornadas. El tercería de paro será el jueves 8, cuando está prevista la celebración de nuevas asambleas por seccional para definir los pasos a seguir.

"Los problemas de la escuela pública no se solucionan persiguiendo, estigmatizando ni demonizando a los docentes que exigimos mejores condiciones para enseñar y aprender", reclamaron.