Escándalo en la Legislatura: piden la renuncia de una diputada por falsa denuncia

Por este motivo, los diputados provinciales, ediles y más de 100 referentes -del norte, zona centro y sur de Neuquén- le solicitaron a la diputada Buchiniz que renuncie a su banca en la Legislatura de Neuquén.

cumplir bloque legislatura diputados monzani.jpg

"Hemos logrado consenso unificado de todos los integrantes del bloque Hacemos Neuquén, tanto diputados como concejales, afiliados y simpatizantes, para hacerlo", destacó Bruno, en declaraciones radiales.

Dijo que es el primer paso, como abriendo la posibilidad de iniciar otras acciones. "La grabación que hizo fue ilegal y dañó la intimidad de aquellos que estábamos presentes ahí (en la Cámara), con la agravante de haber utilizado esa grabación para generar una denuncia de violencia de género con falso contenido", aseveró el legislador.

Consideró que es un "hecho grave que no podemos dejar pasar" y agregó: "Mínimamente, hubiese hecho un pedido de disculpas". Lejos de eso, la legisladora no se mostró arrepentida. "Su actitud demuestra que no tiene problema en volver a hacerlo y verdaderamente nosotros no queremos convivir con una persona así en la Legislatura", adelantó Bruno.

Además, comentó que trabajan sobre proyectos para "quien las hace, las pague". En temas de violencia, esto implica penas más severas para las personas que violan las medidas de restricción de acercamiento.

bloque hacemos neuquen papa monzani bruno.jpg

"Cómo puede ser que en el seno interno de la Legislatura vayamos a permitir que quien de alguna manera cumple con una inconducta manifiesta que está penada en la Constitución de la Provincia, se la dejemos pasar. Nosotros estamos hablando con los distintos bloques en Diputados, si la diputada persiste en ratificar con su silencio la actitud maliciosa que tomó en su momento, vamos a presentar el proyecto para que sea excluida de la cámara", indicó.

Otros diputados podrían acompañan el pedido para excluirla de la Cámara con al menos los dos tercios de los votos. "Nosotros tenemos que dar el ejemplo y no ser corporativos, porque si le exigimos a la sociedad que cumpla con las normas, con las reglas con la Constitución de la Provincia, bajo ningún concepto podríamos permitir que un diputado no cumpla con lo establecido", reiteró.

Si no renuncia, la pueden excluir

Bruno aseguró que la diputada puede ser excluida aunque no renuncie. Se logra con el aval al proyecto de exclusión. "Ella sigue teniendo la posibilidad de pedir disculpas a la Cámara y decir que se equivocó, pero se ve que no le interesa hacerlo", añadió.

Aclaró que la posible exclusión no pasa por cuestiones de tipo personal, político o ideológico. Reiteró que la legisladora cometió una violación a la Constitución de la Provincia.

De cualquier manera, van a esperar que renuncie, como primera medida, entendiendo que toda presentación que se relaiza en la Cámara le genera un costo a los vecinos de Neuquén y hay temas mucho más importantes para tratar, aunque no puedan obviar la conducta que asumió la legisladora.

Brenda Buchiniz (Foto Sebastián Fariña Petersen)

"Si diputada pasa por mesas de entrada y presenta la renuncia, ahí se termina la historia y nosotros podemos seguir abocados a la solución de los problemas que tienen los habitantes de la provincia, como la falta de agua en la Toma Norte, el proyecto de emergencia en seguridad, la modificación del Código Procesal Penal (para que los que violan las perimetrales vayan a prisión), la baja de la edad y la imputabilidad (para que no de lo mismo matar que no matar)", prosiguió.

En principio, no habría antecedentes de alguna exclusión en la Cámara. No obstante, como dijo Bruno, "en lo que a nosotros nos corresponde, no vamos a ser corporativos, vamos a ir por lo que corresponde ante una violación de la Constitución de la Provincia".