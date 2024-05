Escándalo en la Legislatura de Neuquén: micrófono oculto, denuncias y pedido de renuncia a diputada libertaria

Los protagonistas formaban parte del bloque que apoyaba la candidatura de Javier Milei. Grabaciones no autorizadas y denuncias por violencia de género.

Una grabación a modo de micrófono oculto fue el objeto de conflicto entre los diputados provinciales que solían integrar el bloque Cumplir en la Legislatura de Neuquén. Tras la división del bloque, el diputado Alberto Bruno denunció que su ex compañera de espacio, Brenda Buchiniz, había pergeñado una reunión privada en su despacho con intención de obtener grabaciones no autorizadas.

Tras aclarar que la grabación no fue autorizada por ninguno de los asistentes a ese encuentro, señaló: "Esperamos que la diputada Buchiniz reflexione y presente su renuncia". Agregó, además, que desde el bloque van a tener la semana que viene el asesoramiento de abogados constitucionalistas para evaluar la posibilidad de iniciar un juicio político contra la legisladora.

Alberto Bruno- diputado - Malvinas.jpg

El diputado provincial aseguró que el tono de la reunión fue similar al de cualquier reunión política, y agregó que los demás presentes, los diputados Cecilia Papa y el diputado Guillermo Monzani, también confirmaron que no hubo rasgos en la conversación que pudieran interpretarse como violencia de género.

Bruno explicó que el juez, además de desestimar la denuncia, señaló que "la prueba aportada por la denunciante es una grabación realizada no solo sin el consentimiento del denunciado, sino tampoco de las demás persona presentes. En tal sentido debo agregar que las comunicaciones privadas se encuentran protegidas por derecho a intimidad personal y privacidad".

Aunque Bruno aclaró que siempre se daban diferencias políticas entre el grueso del bloque, ahora llamado Hacemos Neuquén, y la diputada Buchiniz, señaló que nunca se dieron discusiones fuertes que podrían dar indicios de violencia. Sin embargo, consideró "grave" que la diputada "haya asistido cableada a una reunión con fines de amedrentar a otra persona, con una práctica que era habitual en la SIDE para hacer los famosos carpetazos".

En un principio, desde el bloque pensaron en la posibilidad de no exponer la situación y solo avanzar con la escisión del bloque en la Legislatura de la provincia. Sin embargo, Bruno optó por exponer el conflicto para "no ser corporativos y no darle la razón al presidente cuando dice que somos la casta y defendemos nuestros privilegios".

Brenda Buchiniz (Foto Sebastián Fariña Petersen)

La difusión del tema fue motivada aún más tras una reunión informal que tuvieron unos 20 diputados neuquinos durante un break de una sesión ordinaria de la Legislatura provincial. "Ella no había estado en la sesión, pero la veo entrar a la reunión. Ahí tomé la palabra para preguntar expresamente si alguno de los presentes autorizaba una grabación de esa reunión", señaló.

Para Bruno, la actitud de Buchiniz viola todas las normas de convivencia e incluso de conducta ética de una persona. Tras exponer la situación en la Cámara, dijo que la diputada no negó haber grabado la conversación sin autorización. Por eso, consideró que los asesores de la legisladora deberían aconsejarle su renuncia.

"Preferiría recurrir a los medios de comunicación para difundir los proyectos y el trabajo que estamos haciendo, pero tuve que enfrentar este trago amargo porque es algo grave lo que pasó", dijo y consideró que esa forma de operar podría tener como víctima a cualquier otro diputado de Neuquén.

La división del bloque de diputados

A fines de enero de este año, la Legislatura informó que el bloque Cumplir iba a dividirse en dos espacios políticos. En ese momento se atribuyó la ruptura a las diferencias con las políticas que tomó el presidente Javier Milei a nivel nacional.

Según informaron desde la Legislatura de Neuquén, los diputados Guillermo Monzani, Alberto Bruno y Cecilia Papa presentaron un proyecto de resolución para conformar un nuevo bloque denominado “Hacemos Neuquén”. De esta manera, se alejarían del espacio que los llevó a ocupar una banca en el recinto y que acompañaba la candidatura a la presidencia de Javier Milei.

legislatura neuquen jubilaciones privilegio

Tras la asunción del economista al mando del gobierno nacional, los referentes neuquinos del partido comenzaron a marcar sus diferencias, y expresaron su preocupación por defender los intereses de la provincia frente a las medidas y reformas que se planteaban desde Casa Rosada.

Sin embargo, el partido podría convertirse ahora en un bloque unipersonal en la Legislatura de Neuquén, ocupado por Brenda Buchiniz, que es la apoderada del partido y militante de las ideas libertarias, a diferencia de la postura que han tomado sus compañeros de bloque.