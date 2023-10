Todo ocurrió el miércoles, cuando los alumnos y profesores de la Escuela 345 bajaron de Nonthue hasta el centro de la localidad cordillerana. "Dentro del itinerario estaba pautado recorrer la ciudad. Los chicos venían muy entusiasmados, sobre todo por dos cosas que querían hacer: tirarse de la tirolesa y dar una vuelta por el pueblo, pasar un lindo momento", comentó el chofer Elías Córdova a LMNeuquén.

pizzería cala

Durante la salida, decidieron almorzar en una pizzería que está ubicada en la Avenida San Martín. Todo era alegría hasta que llegó el momento de pagar. "Cuando pidieron la cuenta los chicos, se generó una discusión con la cajera porque exigía que paguen una propina del 10% por la consumición de 82.200 pesos. La propina se iba a más de 8 mil pesos", contó Córdova.

Mientras el contingente de chicos fue a la vereda, escucharon el griterío de la cajera. "Les exigía la propina, pero no se contaba con ese dinero. Entonces una de las maestras le pidió que ponga en la factura el gasto de la propina para justificarlo, ya que ese dinero salía de la escuela", explicó el transportista.

Sin embargo, indicó que la cajera no accedió y la maestra terminó poniendo de su bolsillo el efectivo que tenía, algo así como 1200 pesos. Los chicos no entendían nada, y lamentablemente tuvieron que escuchar a la cajera muy enojada que decía a los mozos "no reciban más contingentes grandes".

Incluso después el transportista advirtió que una moza que los atendió lo increpó por el dinero delante de los chicos que no entendían nada. "Fue un momento feo, se preguntaban por qué se había enojada la chica y el maestro no sabía que contestar", recordó.

Aclaró también que "nadie quiso desmerecer el trabajo de los empleados" pero comparó: "No correspondía. La propina es voluntaria. Es como si yo exigiera lo mismo por traerlos hasta San Martín. Y no, es parte de mi trabajo".