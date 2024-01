Escuela rural sin clases por una pérdida de gas que lleva meses

Alumnos, docentes y padres de la Escuela Primaria 287 Nahuel Mapi Abajo reclamaron a la ministra de Educación, Soledad Martínez, que disponga los medios necesarios para arreglar de forma urgente la pérdida de gas detectada por operarios de YPF en noviembre pasado . Desde entonces, advirtieron, están en riesgo. "No volvió más nadie a hacer el mantenimiento", comentó Jimena Antileo, auxiliar de servicio, a LMNeuquén.

"Ante la peligrosidad de la situación, esta comunidad decide suspender las clases y actividades hasta que no se solucione el problema. Los reclamos han sido realizados mediante la vía que corresponde desde el período pasado y aún no tenemos respuesta favorable. Cabe aclarar que la institución ha hecho los requerimientos de ampliación, que están aprobados, que la fecha no se han concretado", indicaron en una carta enviada a la ministra de Educación.