Estafa con planes sociales: audiencia caliente previa al juicio histórico

Audiencia para revocar la domiciliaria de pablo Sanz - estafa planes sociales (7).JPG El fiscal Pablo Vingnaroli tuvo un cruce con los imputados y defensores de la causa de los planes sociales. Claudio Espinoza

Sin embargo, esta vez rompió el silencio sobre el posible destino del dinero: "Estoy casi seguro de que la plata fue para la campaña política a nivel nacional. Es el camino más lógico", declaró.

Planes sociales: el extraño plan de Soiza

El período investigado por la fiscalía abarca de septiembre de 2020 a julio de 2022. Dentro de ese lapso, las únicas elecciones relevantes fueron las de noviembre de 2021. Según Soiza, el dinero desviado habría sido canalizado hacia esa campaña, bajo el consentimiento de actores de la política.

"Fue por ese lado, tenemos algunas pruebas", afirmó, aunque sin aportar evidencia concreta durante la audiencia. Su versión coincide con la de Alfredo Cury, abogado defensor y también imputado, quien desde hace meses intenta sin éxito llevar la causa al fuero federal, con el argumento que el desvío de fondos para una campaña nacional excede la órbita provincial.

El enfrentamiento entre Cury y el fiscal jefe Pablo Vignaroli se intensificó este martes en la sala. Cury acusó al fiscal de "mal desempeño" por permitir la ausencia de un imputado y de su defensor sin tomar medidas, algo que contrasta, según él, con el trato que recibió en el pasado.

El conflicto verbal escaló al punto de que Cury pidió al juez Marco Lúpica Cristo que informe al fiscal general sobre la conducta de Vignaroli. Pero la respuesta del fiscal fue determinante: "Que me denuncie, si cree que hay mal desempeño, que me haga un jury".

Aunque tiene derecho a hablar sin juramento de decir la verdad, Soiza hasta ahora había negado su responsabilidad y se había limitado a denunciar una persecución judicial.

El juez, con temple, negó mala fe procesal y cerró el planteo: "Puede que no se lleven bien, pero no veo razones objetivas para dar curso a la denuncia".

Ricardo Soiza audiencia planes sociales Ricardo Soiza, histórico director provincial de Planes Sociales. Claudio Espinoza

Las audiencias de esta causa no escapan a los cuestionamientos. Por ejemplo, el abogado Ismael Brat asistió como "gestor legal" de la fiscalía de Estado, algo que no está contemplado en causas penales. "No existe la figura de gestor procesal. Esto es una falta de respeto al procedimiento", protestó Gustavo Palmieri, defensor de otro imputado.

La jornada también tuvo momentos de tensión distendida. El juez Lúpica Cristo corrigió al defensor Maximiliano Gómez por llegar tarde y responder un saludo de la mañana con un "buenas tardes". Fue un recordatorio más de que, en esta causa, el juicio parece tan polémico como los personajes que la protagonizan.

El camino hacia el 18 de febrero está cargado de polémica e interrogantes. ¿Habrá pruebas concretas sobre el presunto desvío de fondos? ¿Se utilizará esta causa como un nuevo campo de batalla política? Se verá con el correr de los días.