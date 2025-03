Estafaron con miles de planes sociales, pero quieren salvarse de la cárcel: ¿Qué resolvió el juez?

Allanamiento Estafas Planes Sociales 31-08-2022 Un allanamiento en las instalaciones de Desarrollo Social confiscó material relevante para la causa. Sebastian Fariña Petersen

Sin embargo, contrario al acuerdo pretendido, el juez de garantías, Juan Pablo Encina, resolvió no hacer lugar.

Según la acusación, los imputados formaban parte de una asociación ilícita que habría cometido 9.303 hechos delictivos entre 2020 y 2022, en concurso real con defraudación a la administración pública y defraudación especial por el uso indebido de tarjetas de débito.

Fundamentos del rechazo

Al analizar el pedido, el magistrado enfatizó la importancia del principio de legalidad y la necesidad de una fundamentación suficiente para justificar la pena solicitada.

En su resolución, destacó que no se desarrolló adecuadamente el análisis de los agravantes establecidos en los artículos 40 y 41 del Código Penal, como la gravedad del daño económico al Estado y la cantidad de hechos imputados.

La fiscalía argumentó que la pena mínima se justificaba porque los imputados no tenían antecedentes penales y renunciaban al juicio, permitiendo centrar la investigación en los presuntos líderes de la organización. Pero no se ofreció una justificación clara sobre por qué no debían aplicarse agravantes, ni se realizó una ponderación precisa de la pena dentro de la escala penal.

El Juez subrayó que si bien el sistema acusatorio otorga a la fiscalía la titularidad de la acción penal, esta no puede apartarse de la ley ni solicitar una pena que no sea proporcional y justificada.

Por estos motivos, resolvió rechazar el acuerdo y devolver el caso para su análisis bajo los parámetros legales correspondientes.

Qué dice el artículo 27bis del Código Penal

La condena condicional pretendida incluye las siguientes reglas de conducta, en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos, por el plazo de 2 a 4 años:

1. Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.

2. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas personas.

3. Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.

4. Asistir a la escolaridad primaria, si no la tuviere cumplida.

5. Realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral o profesional.

6. Someterse a un tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia.

7. Adoptar oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad.

8. Realizar trabajos no remunerados en favor del estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo.

Las reglas podrán ser modificadas por el Tribunal según resulte conveniente al caso.

Si el condenado no cumple con alguna de ellas, el tribunal podrá disponer que no se compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese momento. Si el condenado persiste o reitera la falta, los jueces pueden revocar su condena condicional y ordenar que sea de cumplimiento efectivo en una cárcel.