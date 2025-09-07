¿Estalla la primavera en Neuquén? El tiempo este domingo y el inesperado fenómeno de la semana

Se espera una jornada agradable que podría llegar a los 20°C. Sin embargo, hay una amenaza latente para el inicio de la semana.

Después de las heladas durante el fin de semana, el pronóstico del tiempo en Neuquén anticipa que este domingo será uno de los días más agradables en lo que va de septiembre en la capital neuquina. Al menos, no se vislumbra por los datos que sea un día de viento, y tampoco se anticipan lluvias.

De acuerdo a los datos del pronóstico, durante el día se llegará a una temperatura máxima que rondarán los 20 grados, con cielo entre parcialmente nublado y mayormente cubierto hacia la noche; pero en esas condiciones, de tods maneras se perfila como una jornada ideal para actividades al aire libre, sin lluvias a la vista.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzará fresca, con 6 grados, pero rápidamente la temperatura subirá hasta llegar a los 20°C en horas de la tarde. Se espera que la máxima temperatura llegue alrededor de las 17, algo ideal para un domingo al aire libre en Neuquén.

En tanto que el viento se mantendrá leve, entre 13 y 22 km/h, con dirección oeste, lo que garantiza un domingo sin sobresaltos y son ráfagas.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) coincide en que será un día estable, con viento débil del sector sur durante el día (11 km/h con ráfagas de apenas 15 km/h) y algo más intenso hacia la noche, cuando podrían registrarse ráfagas de hasta 58 km/h del sudoeste.

No se esperan precipitaciones ni fenómenos climáticos adversos, por lo que se tratará de un domingo casi primaveral, en la antesala de la estación más esperada: la primavera que llegara en unas dos semanas oficialmente.

Pronóstico en Neuquén en el arranque de semana

En cambio, el panorama cambiará en el arranque de la semana, cuando tanto el SMN como la AIC prevén ráfagas que podrían superar los 50 km/h durante toda la jornada, con una temperatura máxima de 17°C y un descenso en la mínima, que se mantendrá en torno a los 6 grados.

De esta manera, Neuquén podrá disfrutar de un domingo a pleno, con condiciones casi ideales, antes de que regrese el viento característico de la región al inicio de la semana.

Confluencia de Sabores, domingo ideal

Luego de mucha organización y espera, y en el marco del 121° aniversario de Neuquén, este sábado volvió a la ciudad el festival gastronómico "Confluencia de Sabores". Desde las 12 hasta la medianoche de este sábado y domingo el Parque Jaime de Nevares será una visita obligada para toda la familia.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, anunció que el evento contará con más de 70 productores, clases magistrales, espectáculos infantiles y shows musicales. "La gente va a poder disfrutar de distintos sabores, productos de mar, sabores ahumados y fuegos", adelantó. El festival es con entrada libre y gratuita.

Cayol destacó que Confluencia de Sabores es parte de una iniciativa pensada con el intendente Mariano Gaido que busca valorizar la producción local y fomentar el uso de productos regionales. Señaló que articula el trabajo del sector público y privado con el objetivo de consolidar la identidad gastronómica de la ciudad, fortaleciendo la agenda turística y cultural de Neuquén.