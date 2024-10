Estudiantes coparon la última jornada de la AOG Patagonia: sus impresiones

Martina es una de las estudiantes que ocupó un lugar dentro de las primeras filas. Junto a su compañero, ambos de la EPET 8 de Neuquén. Ella fue muy sincera: "Yo no tenía idea que se hacía esto y me pareció increíble". Contó que quiere seguir estudiando algo relacionado a los hidrocarburos. También puede ser geología. "Me pareció buenísimo que ellos -los jóvenes profesionales- puedan contar ahí la experiencia de cada uno. Capaz muchos se sienten desalentados al querer estudiar, por ejemplo, una ingeniería. Pero al escuchar que también les resultó difícil todo, te alienta un poco más a querer meterte. Si uno le pone ganas, siempre se puede lograr", destacó la adolescente.