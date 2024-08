Feria del Libro en Neuquén: se extenderá durante seis días

Conferencia - Feria del Libro - María Pasqualini 04.jpg Claudio Espinoza

“Las propuestas vinculadas a los libros y a la cultura tendrán una puesta en escena muy importante. Siempre tenemos un eje rector que es que el 50% de la feria tiene que estar vinculada a libreros y escritores locales, porque la cultura regional y local es generadora de identidad”, expresó Pasqualini quien resaltó que este año el tema central serán los 120 años de la ciudad de Neuquén.

Por último, dijo que la semana próxima se anunciarán los nombres de los expositores nacionales que presentarán sus libros y darán charlas.

Los escritores invitados

Por el momento, no se adelantó cuáles serán los escritores confirmados en la undécima edición. Cada Feria suele convocar al público con autores reconocidos del plano nacional y Pasqualini adelantó que ya están coordinando las presentaciones de al menos cinco personalidades, que serán anunciadas la próxima semana.

Sin embargo, destacó la importancia de sumar la participación de escritores neuquinos, por lo que incentivó a los autores de la capital y del interior de la provincia a sumarse a la iniciativa. Para ellos, los stands serán gratuitos, y serán una gran oportunidad para darle más visibilidad a su trabajo y vender ejemplares.

El año pasado, en la décima edición de la Feria, se presentaron cerca de 100 libros, por lo que esperan que se repita la masiva convocatoria para acompañar la producción literaria de la región.

ON - Feria del Libro (25).jpg Omar Novoa

La funcionaria explicó que el gobierno provincial va a acompañar la undécima edición con un stand propio, que también será el espacio de vidriera para los escritores del interior de Neuquén. "Es muy importante que tengan su espacio porque la ciudad se enmarca en la provincia", afirmó.

Por otro lado, Pasqualini aclaró que no tuvieron el respaldo del gobierno nacional. Aclaró que el secretario de Cultura de Nación participó sólo de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, pero no del evento más convocante que se hace en abril en La Rural. "No tienen una política definida hacia las provincias", dijo. Por eso, aclaró que aún no tuvieron el acompañamiento en la organización de esta actividad, los ciclos de cine y otras apuestas a la industria cultural de la ciudad.

A diferencia de la edición del año pasado, que contó con 10 días de duración, en esta oportunidad la muestra se reducirá a la mitad. “Somos muy responsables con el contexto nacional que atraviesa el país y que impacta en la ciudad respecto a la situación económica. Así que la vamos a hacerla cinco días", había señalado Pasqualini al adelantar este evento.