Francisco Lépore sobre el conflicto con ATEN: "Estamos inmersos en una interna sindical"

El conflicto docente continúa con tensión por la fuerte interna en el gremio ATEN , entre la conducción provincial y la de capital. Mientras tanto, la semana próxima continuará el paro por 72 horas, según lo resuelto en las asambleas, y la postura del gobierno provincial es que no habrá otra mesa de negociación.

"Es un paro totalmente desmedido. Llevamos casi dos meses de paro, que ya es casi por tiempo indeterminado, porque se van renovando por 48 y 72 horas", lanzó Lépore y ponderó el trabajo del gobierno en materia educativa que, según lo anunciado, "venía a transformar la educación". Y puntualizó: "Dijo que el problema no eran los docentes, sino que el sistema educativo estaba flaco en muchos aspectos, en infraestructura, inversiones, refrigerio y que también había que abordar la situación del ausentismo docente".

A su vez, manifestó que el gremio, cuando asistió a la Legislatura, también reconoció la importancia de abordar el ausentismo y que "dijeron que estaba por niveles encima de muchas provincias, por encima de la media, nos pidieron que auditemos, que controlemos", de modo que "la provincia lo hizo y detectó que personas tenían pilas de certificados médicos y psicológicos para justificar ausentismo, con fechas incluso posteriores a las cuales se los encontró".

"Para nosotros no es lo mismo el que falta pudiendo ir, que el que va", argumentó el diputado sobre la decisión de aplicar el incentivo consistente en un plus salarial del 15% para aquellos docentes que no superan las tres inasistencias por trimestre.

Al respecto, recordó que este incentivo "no implica una pérdida salarial porque el que falta justificadamente cobrará el sueldo como lo arregló su gremio en paritaria" y recordó que el acuerdo salarial fue "único en el contexto nacional", ya que actualizó los sueldos por IPC y se hizo cargo del pago del Fondo de Incentivo Docente "por más de 20.000 millones de pesos durante el 2024", monto que el gobierno nacional dejó de pagar.

Asimismo, hizo referencia a las acciones del gobierno en relación con la infraestructura. "Este año se ejecutaron en el mantenimiento escolar más de 10.000 millones de pesos, que es casi el doble de lo que estaba presupuestado; se reasignaron partidas; se buscó financiamiento también y en septiembre comienzan 16 nuevas escuelas de un total de 40 que el gobernador ha manifestado que estamos atrasados", informó e insistió en su rechazo a la medida de fuerza ya que "es un gobierno que viene diciendo que la educación es un derecho, que a la educación hay que fortalecerla, hay que financiarla y estamos en ese camino".

Sobre la interna gremial

El diputado también se refirió a los reclamos de ATEN y sostuvo que el pliego de reivindicaciones que han presentado "se ha modificado tanto que ya no sabemos qué estamos discutiendo" y enumeró: "porque empezamos discutiendo presentismo, pero en el pliego que lleva el sindicato a las asambleas aparece ganancias, que no es un tema que resuelva la provincia, aparece la persecución a trabajadores en Buenos Aires".

Lépore insistió en que el conflicto se reduce a "una interna sindical, ya que, luego de la mesa de diálogo del pasado sábado, donde los dirigentes de ATEN provincial se comprometieron a consolidar la propuesta y levantar el paro, lo que bloqueó la salida de ese conflicto es la asamblea del día lunes en ATEN Capital, donde llamativamente concurren casi un 50% más de docentes a esa asamblea que los que fueron en todas las asambleas del año".

Por otro lado, hizo mención a la postura del gremio que cuestionó la injerencia del Gobierno en el conflicto. "¿Cómo no nos vamos a meter en la educación? ¿Se la tenemos que entregar al sindicato a la educación? ¿No podemos opinar?", se preguntó.

Consultado sobre el llamado a conciliación obligatoria como una posible resolución al conflicto, el diputado señaló que es una herramienta que siempre ha traído discusiones, por lo que el gobierno intentó resolverlo de otra forma. "No descarto que, eventualmente, si el conflicto se mantiene (porque la ministra Soledad Martínez ya ha dicho que no hay propuesta de otra mesa porque no hay nada más para negociar) el Gobierno eche mano a esos mecanismos", reconoció.

A modo de conclusión, insistió en que el Ejecutivo no busca "ver al sindicato arrodillado ni a una conducción aceptando cosas que no quiere aceptar", sino que los chicos vuelvan a las aulas.