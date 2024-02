Francisco Sánchez: "Creo que el Papa Francisco debe estar preocupado porque le duele el país"

javier milei papa francisco.jpg Télam

Sánchez estimó que el Papa estará especialmente preocupado por la situación de Argentina "y me imagino también que el Presidente, esto no lo hablé con él, pero me imagino que habrán hablado de los planes de gobierno”.

Indicó que Milei lo invitó al Papa Francisco a regresar la Argentina, a hacer una visita este año. “Esperemos que eso se pueda concretar, pero el contenido de la charla lo desconozco. Creo que es un tema que se va a guardar el presidente tanto como se lo va a guardar el Sumo Pontífice”, aclaró.

Sánchez dijo que mantuvo un breve encuentro con el Papa, quien le hizo referencia de que un tocayo saludaba a otro tocayo. “Me hizo el chiste, apenas me vio, pero igual fueron cinco minutos que tuvimos nosotros con él. La charla larga la tuvo con el presidente, a quien le otorgó una audiencia de más de una hora”, destacó.

Papa Francisco- Francisco Sanchez.jpg Gentileza

En la visita, le dio el presente elegido por el gobernador neuquino Rolando Figueroa. “Le dije a Rolo, 'quiero llevar algo en nombre de todos los neuquinos al Santo Padre y me parece que institucionalmente corresponde que seas vos este quien elija el regalo’. Y así lo hizo. Me hizo llegar un regalo de Artesanías Neuquinas y lo llevé al Vaticano”, agregó.

Argentina abierta al mundo

El Secretario de Culto dijo que la gira presidencial tuvo un componente religioso, con motivo de la canonización de la primera santa argentina, Mamá Antula; y también político, a partir de los encuentros que tuvo el mandatario con las autoridades de Israel e Italia.

“Por un lado, este fue un viaje que se programó sobre la base de la canonización de la primera Santa Argentina de Mamá Antula. Para este acto es que nos acercamos con la comitiva presidencial, como obviamente somos un país de tradición católica, Argentina sostiene el culto católico, de acuerdo al segundo artículo de nuestra Constitución, era importante que el presidente de la Nación estuviera presente y eso motivó que pidiera una audiencia con el Santo Padre cosa que le concedió, al día posterior de esa colonización”, explicó.

Por otro lado, está la cuestión de apertura del país al mundo. Aseguró que Argentina es un país cerrado porque prácticamente no comerciamos con el mundo. “Las posibilidades de desarrollo de un país que se cierra, que no comercia, que no ve a los demás con posibilidades de intercambiar económicamente, son mínimas”, reflexionó.

E instó a salir de ese esquema en el que nos hemos metido en la búsqueda de establecer un dogma proteccionista, que en definitiva no fue bueno para los argentinos. “Hay que salir de ese esa lógica de que bueno con lo nuestro nos arreglamos, no necesitamos nada de nadie, porque evidentemente eso nos ha hecho mal”, puntualizó.

Y Agregó:” Lo que está haciendo el Presidente, lo que está haciendo la canciller (Diana Mondino) y el gobierno en general es abrir la Argentina al mundo y, en ese sentido, la visita de Israel a Italia como la visita que hizo a Estados Unidos y otras visitas lo va a ir haciendo a lo largo del tiempo”.