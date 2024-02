Milei después de su encuentro con el Papa Francisco: "Tuve que reconsiderar posiciones"

Tuvo como contraste palabras muy duras cuando habló del Estado y lo calificó de enemigo, de asociación criminal. Y al comunismo, lo definió como enfermedad del alma. Dijo que "cuando el socialismo se ha aplicado bien, han asesinado a más de 6 millones de seres humanos".

"Filosóficamente soy anarcocapitalista y por lo tanto siento un profundo desprecio por el Estado. Creo que el Estado es el enemigo, creo que el Estado es una asociación criminal", sentenció.

Parafraseó a Oppenheimer cuando dijo que "el método que se utiliza en el mercado es la inversión, el comercio, y el método del Estado es precisamente el robo, y por lo tanto el Estado no es solo la mayor organización criminal del mundo, sino también el mayor ladrón estacionario del mundo".

Puso como ejemplo que "un ladrón ataca de vez en cuando, pero cada vez que vas a comprar algo en un lugar, te está robando el Estado a través de los impuestos; por lo tanto, el Estado te roba todos los días".

Sin embargo, destacó que "el Estado tiene el poder de arrestar a la gente, los políticos no se ven afectados, no ven su poder en juego. Pero en esto me di cuenta de que la única manera de entrar en el sistema era dinamitarlo", añadió.

Sobre la gestión que lleva desde que asumió la Presidencia, Milei sostuvo que lo hecho "en estos 50 días ha sido iniciar y poner en marcha reformas estructurales. De estas reformas, 350 se consideraron urgentes y 650 se incluyeron en una ley, es decir, la ley de la libertad de los argentinos de base. Y eso es interesante, porque el eje central de todo esto es que se refiere a devolver el poder y la libertad a los argentinos", puntualizó.

Su reunión con Giorgia Meloni

Este lunes, además, se reunió en Roma con su par italiano Sergio Mattarella y con la premier del país europeo, Giorgia Meloni, con quienes coincidió en la necesidad de "iniciar una nueva etapa" en el vínculo bilateral y en generar mayor confianza para inversores.

A través de redes sociales, Meloni destacó el "encuentro positivo en el que dialogamos sobre el desarrollo de nuevas asociaciones en sectores clave para nuestras economías como energía, infraestructuras y el sector agro-alimentario" junto a Milei.

Con un tono positivo, la primera ministra ponderó luego que los dos países "están orgullosos de tener un profundo vínculo histórico y cultural y auspiciamos que pueda seguir adelante para una renovada cooperación en diversos ámbitos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/1757086673572077707&partner=&hide_thread=false Oggi ho accolto a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica Argentina @JMilei. Un incontro positivo nel quale abbiamo dialogato sullo sviluppo di nuovi partenariati in settori chiave per le nostre economie come l'energia, le infrastrutture e l'agroalimentare. Italia e… pic.twitter.com/mGo4YtdhgX — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 12, 2024

Milei se reunió con Meloni durante cerca de una hora en el Palacio Chigi, sede del Ejecutivo, donde fue recibido por la premier y juntos escucharon a la banda militar que hizo algunas melodías mientras atravesaban la alfombra roja hasta el interior del edificio.

Meloni, convertida en 2022 en la primera mujer que llega a ese cargo en la historia de Italia, encabeza un Gobierno en base a una coalición de derecha junto a la Liga de Matteo Salvini y a Fuerza Italia, fundada por el fallecido Silvio Berlusconi.