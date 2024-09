Furor por el newcom en Neuquén: cómo se juega y por qué suma cada vez más adeptos

“El newcom tiene algo muy especial que es la socialización y ha ido generando a nivel mundial el poder sacar a la gente de un sedentarismo que normalmente cuando llegás a cierta edad decís, me quiero jubilar, no quiero hacer más nada. Lo que sucede es que ese sedentarismo te atrapa y te lleva a una depresión”, dice Nayith “el turco” Méndez , el coordinador de newcon en el área de deportes de la provincia de Neuquén que se juega en la Ciudad Deportiva.

La historia de cómo Nayith comenzó en el newcom da cuenta de la capacidad de la disciplina para erradicar la discriminación hacia la tercera edad y el estigma sobre la vejez. Él recuerda que cuando salió de una larga internación durante la pandemia de covid 19, su único objetivo además del contacto con la familia era volver a pisar una cancha de fútbol.

ON - Newcom La Plaza (13).jpg El newcom en Neuquén demanda cada vez más espacios y torneos Omar Novoa

Del fútbol al newcom

“Volví pero mi cuerpo ya no me respondía, era una frustración no poder hacer lo que más amaba”. Fue entonces que lo invitaron a jugar al newcom y él contestó: “Eso es para gente grande, más de 60, yo no me quiero jubilar, soy activo”. Pero un sábado se convenció y le explicaron cómo era este juego que lo iba a enganchar enseguida. “A partir de ese día no he dejado de jugar más. Es loco porque dejé el fútbol para jugar al newcom y me cambió la vida a nivel social y físico”, cuenta. A sus 56 años trabaja para el newcom y le encanta generar proyectos para este deporte que cada vez demanda más espacios.

Pero, ¿cómo se juega al newcom? La dinámica es similar al voley: consiste en dos equipos integrados por seis jugadores que juegan separados por una red y el objetivo es pasar la pelota al otro lado buscando que toque el piso del equipo contrario. Quien gana es quien logra los dos sets de quince puntos. La particularidad del newcom es que se adapta a personas mayores porque en vez de darle un golpe, la pelota primero se atrapa con las manos y luego se lanza. De todas maneras, son movimientos que requieren destreza y técnica.

Gustavo Sacco es Presidente de la Liga Confluencia de Newcom y además es técnico en el equipo del Círculo Policial. “Yo tengo puesto un desfibrilador pero es un deporte que el médico te autoriza a hacerlo, con mi señora empezamos en el 2021”, cuenta y señala: “La gente grande no teníamos nada para hacer y de golpe y porrazo apareció esto medio escondido que ahora se dio más a la luz”.

Entrevista Newcom 1

Desde su lugar en la delegación municipal asegura que quieren darle mayor fuerza a la parte recreativa del newcom: “Cada semana viene gente de todas las edades; existe también el inclusivo, de chicos con capacidades diferentes, que te emociona y también la gente grande, como una señora de 92 años en Plottier”.

Las historias neuquinas

El único requisito que se pide a quien se acerca es el certificado médico de apto físico y la contratación de un seguro. “El adulto mayor quiere venir a divertirse y cuesta trabajo hacerle entender que tiene que precalentar para evitar lesiones, pero se van enganchando, y hacemos técnica, táctica y después diversión que es lo que más le gusta a todos”, dice Daniel Tapia, que a sus 66 años es el entrenador de dos equipos de newcom de Neuquén: Limay y La Plaza.

Desde que empezó a jugar con su esposa en el grupo de newcom Limay le pasó como a todas las personas, quería jugar todos los días. Rápidamente dio un paso más allá y estudió un curso online dictado por la Federación de Técnicos de Argentina. Así se tituló como técnico nacional e internacional de newcom, una carrera que estudia específicamente la psicología de adultos mayores. “Sabemos que el adulto mayor tiene una experiencia de vida y cuestiones culturales muy fijadas, y hay que trabajarlo para el desarrollo de la personas y la armonía del grupo”, dice.

ON - Newcom La Plaza (20).jpg Daniel Tapia es técnico y el entrenador de Newcom La Plaza y Newcom Limay Omar Novoa

“Se transforma en un “vicio” porque más allá de la parte del movimiento que nos hace muy bien, la parte social, el sentirse contenido dentro de un grupo, eso es lo más destacable del newcom”, considera Daniel.

Con sus 66 años Margarita Chávez entrena cuatro veces a la semana en La Plaza, un equipo recreativo que tiene categoría más 50 y más 60. “Para mí es como volver a mi juventud” dice y cuenta que por 22 años jugó al hockey, fue arquera, dejó y luego se enganchó con el newcom. “Me gusta el compañerismo, compartir con gente de la misma edad de uno”, dice regalando una sonrisa fresca antes de entrar a la cancha.

Entrevista Newcom 2

Lidia de 73 años es de Limay porque asegura que es el único equipo que tiene categoría más 70, incluso un señor de 81. Bromea: “Tenemos que hacer tripa corazón y arremeter contra los jóvenes”. De todas maneras, ella practica hace cuatro años y la mayoría de sus compañeros también tienen más experiencia. Por ejemplo, José Ernesto Salazar con la misma edad lleva 10 años compitiendo en newcom Limay, pero ahora señala que como el cuerpo no lo acompaña mucho le gusta más jugar en La Plaza el newcom recreativo. Considera que este deporte “es hermoso para todos los grandes, los que tenemos problemas de salud, colesterol, estar siempre moviéndonos”.

Por su parte, Gustavo Sacco opina: “Siempre somos competitivos, cuando entramos a la cancha no queremos perder, pero el objetivo principal es estar juntos, después tomamos mate, compartimos unas galletitas. Antes se usaba mucho el tema del tercer tiempo en los encuentros donde todos los equipos nos encontrábamos”.

Para Claudia de 59 años, trabajadora administrativa jubilada, la diferencia entre el newcom recreativo y el newcom competitivo es priorizar la diversión. “Yo tengo la opinión de que el equipo es quien hace recreativo el juego porque nosotros en La Plaza hemos competido en torneos pero como nos cuidamos como grupo y no discutimos porque alguno perdió una pelota”, sostiene. Ella juega al newcom desde abril y además su rol en el equipo es planificar y organizar con las otras instituciones de newcom torneos amistosos, un cuadrangular y capacitaciones.

ON - Newcom La Plaza (18).jpg El newcom es cada vez más popular entre adultos mayores que buscan un juego en equipo

Lo cierto es que más allá de las diferencias que puede haber entre categorías, para las personas adultas y adultas mayores que lo practican, jugar al newcom se vuelve adictivo y los jugadores suelen pasar de un equipo a otro buscando jugar más y sentirse a gusto con el grupo.

Las experiencia de autogestionar un equipo de newcom

La autogestión es algo que caracteriza a muchos grupos de newcom recreativo, en especial a La Plaza integrado por 35 adultas y adultos que lucen con orgullo sus camisetas. El nombre hace referencia a la plaza ubicada en Huiliches y Bolívar frente al balneario municipal de Neuquén donde empezaron a jugar en el verano luego del entrenamiento que hacen en el CEF °4, a pocas cuadras. En la placita también entrenaba el grupo Limay, con quien comparten al entrenador Daniel Tapia.

“Yo cada día mandaba mensajes y se empezó a formar. Ahora somos este grupo que es muy lindo”, dice Mario, tapicero de 55 años, que puso su oficio a disposición. “Una amiga se enteró que estaba jugando y me regaló la red de tenis usada, le arreglé las orillas que estaban rotas y también fabriqué un anotador y un botiquín”, dice contento. Ha invitado a mucha gente a jugar porque desde que comenzó se siente bien y se divierte. “Me gusta lo recreativo, lo competitivo no me llama la atención. Compito cada día pero contra mi mismo, cada día esforzarme más, y me brindo al grupo y pongo lo mejor de mí. Que sea mixto me encanta”, agrega.

En marzo con la llegada del frío para La Plaza entrenar al aire libre ya no era viable, entonces pusieron en marcha la búsqueda de un espacio cerrado y dieron con el Centro de Formación Profesional N° 35. Quien lo dirige es Gerardo Amatta, que ya había abierto el edificio ubicado en el barrio Puma a la proyección de un ciclo de cine y un taller de ritmos. “En un mundo que se desintegra tratamos de integrar a la comunidad, y le ponemos la vida”, explica sobre la decisión de incorporar al CFP la propuesta de adultos mayores que hacen newcom.

ON - Newcom La Plaza (19).jpg La Plaza se consolida como uno de los equipos de newcom recreativo de Neuquén Omar Novoa

“Si nosotros no tuviésemos esta escuela no podríamos entrenar, no hay muchos espacios en Neuquén, los polideportivos ya están llenos de actividades”, cuenta Claudia y explica que están aportando elementos de limpieza. “La pintada de la cancha la hicimos nosotros, la anterior entrenadora consiguió la pintura”, agrega. En La Plaza hay categoría más 50 y más 60, pero también se acerca gente de más de 70 años. Como han crecido mucho están en el proceso de reorganizarse los lunes y miércoles para entrenamiento exclusivo del equipo y martes y jueves para abrir el juego a quienes se acercan.

El newcom en Neuquén

“No hay una fecha estimativa, más o menos, los primeros juegos que se empezaron a armar fueron en el 2000. En Río Negro nace la inquietud y sigue en Neuquén hacia el interior, sobre todo en Cutral Co y Zapala y de ahí se fue extendiendo a distintas localidades de la provincia”, dice Nayith.

Según un informe que redactó, en términos de competencia durante el 2023 en Neuquén se desarrollaron distintas ligas por zonas: la Liga Norte comprende Chos Malal, Andacollo, Huinganco, Las Ovejas y equipos intra e interprovincial. En la Liga Centro con sede en Zapala y en la Liga de Cutral Co, también intervienen equipos del resto de la provincia y localidades cercanas. Por último, está la Liga Confluencia con equipos de Neuquén y equipos de Plottier, Centenario, El Chañar y Cutral Co invitados. En todas las ligas la participación no para de crecer. Con respecto a la Zona Sur no cuenta con la organización de Liga, pero sí se han realizado torneos en San Martín y Junín de los Andes.

ON - Newcom La Plaza (9).jpg El newcom cautiva a las personas mayores porque tiene categoría mixta más 40, más 50, más 60 y más 70 Omar Novoa

Por su parte, próximamente se espera la llegada de alrededor de 500 mujeres de todo el país porque Neuquén será la sede del torneo de la Liga Nacional Femenina de newcom que se realizará el 3, 4 y 5 de octubre en el Ruca Che. “Van a haber 50 equipos de categorías 40, 50, 60 y 70”, asegura Angi Ferrer, su organizadora. “Empecé a vivir en Neuquén por el newcom”, dice y cuenta que llegó en 2020 de Río Negro donde existe una ley que declara de interés provincial la práctica de dicho deporte y lo amplía como oferta recreativa, cultural y turística y en ámbitos de nivel medio y universitario.

Para la organización del torneo femenino Angi tiene como referencia el Torneo Nacional de Newcom organizado en Malargüe donde equipos de diferentes puntos de la provincia de Mendoza y el país hicieron cientos o miles de kilómetros para jugar.

ON - Newcom La Plaza (10).jpg El newcom es cada vez más popular en la provincia de Neuquén Omar Novoa

Historias de amigos que se reencuentran, parejas que se divierten juntas, personas mayores que se sienten más vitales y libres de jugar en grupos que las contiene. Todo eso es parte del newcom, un deporte en expansión.

En el calendario de torneos en la región este fin de semana en Cutral Co se realizaba la competencia femenina más 50 y más 60 que clasificará para el torneo nacional de newcom en Santa Rosa, La Pampa. También el 15 de septiembre en el gimnasio del Gregorio Álvarez 24 equipos se darán cita en la segunda fecha del torneo de la Liga Confluencia en categoría mixta. Además el 28 de septiembre se jugará el torneo provincial entre las regiones para clasificar en la copa abierta de newcom, mientras la secretaria provincial de FeVa planea organizar un torneo de newcom beach para el verano.