Gas y cloacas: avanzan las obras para llevar servicios esenciales al Oeste neuquino

Más de 1400 familias de los sectores 2 y 7 de mayo tendrán gas a partir de una inversión millonaria de la Municipalidad.

La Municipalidad de Neuquén avanza con obras para regularizar asentamientos de la zona Oeste de la capital. Con una inversión millonaria, apunta a dotar de los servicios esenciales a miles de vecinos de la ciudad, que hoy no cuentan con las instalaciones de gas o cloacas.

El Ejecutivo local informó que llevará adelante esta semana el llamado a licitación de la obra de gas para los sectores 2 y 7 de mayo , una intervención que permitirá beneficiar alrededor de 1400 familias con la provisión de un servicio esencial, sobre todo para el período de invierno. En paralelo, el municipio ya contrató la ejecución de la obra de cloacas en los sectores Peumayén y Jerusalén.

La inversión total prevista para la obra de gas es de 4.500 millones de pesos y el plazo de ejecución será de 12 meses. Así lo informó el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, quien explicó que estas intervenciones forman parte de un proceso de regularización de asentamientos que impulsa el municipio.

SFP Entrega de garrafas de gas en barrio melipal (7).JPG Sebastián Fariña Petersen

En esta línea, Zapata detalló que desde el IMUH se viene trabajando tanto en la creación de lotes con servicios como en la regulación de asentamientos ubicados en tierras de dominio municipal. Sin embargo, en este caso puntual, las obras se extenderán también a asentamientos de dominio provincial a partir de un convenio firmado con el gobierno de la provincia de Neuquén.

“Desde la Provincia van a realizar la contratación de las obras faltantes en los sectores Pacífica, El Morro y Juvenil, y en compensación desde el municipio vamos a trabajar en las obras que restan en los sectores 2 y 7 de mayo, Peumayén y Jerusalén”, explicó el funcionario.

Gas y cloacas, dos servicios esperados

Respecto a la obra de gas, Zapata precisó que en los sectores 2 y 7 de Mayo “es una intervención grande, cuenta con aproximadamente 2.000 metros de cañería”. Remarcó que se trata de una obra de cierta complejidad, ya que las viviendas se encuentran en zonas cercanas a la barda y en sectores con calles de trazado irregular. Además, adelantó que durante el mes de febrero se realizará el llamado a licitación para la obra de cloacas.

“El objetivo es que en un año estos sectores cuenten con todos los servicios en funcionamiento: luz, agua, cloacas y cordón cuneta”, destacó Zapata. En ese sentido, señaló que, si se suman todas las obras de infraestructura previstas en los sectores Peumayén, Jerusalén y 2 y 7 de Mayo, la inversión municipal supera los 10.000 millones de pesos.

Calefaccion- garrafa -leña (7).JPG

Por otro lado, el titular del IMUH indicó que el organismo proyecta para el año 2026 la ejecución de más de 2.500 lotes con servicios y la finalización de las obras de infraestructura en todos los asentamientos municipales. “Nos quedan cuatro de los veinticuatro asentamientos en los que veníamos trabajando”, agregó. También informó que en el sector Toma La Familia ya finalizaron las redes de agua y cloacas, y que actualmente se está desarrollando el sistema pluvial.

Zapata remarcó además que las obras de infraestructura son afrontadas por los estados que son titulares de la tierra, ya sea provincial o municipal.

Por último, adelantó que durante el mes de enero se realizará el llamado a licitación para la obra de asfalto de las calles principales del Distrito 7 y de la calle Soldi, que atraviesa sectores de los distritos 3, 6 y 7, con trabajos que continuarán a lo largo del año.