Gloria Ruiz salió a hablar tras la destitución: "No voy a claudicar"

"Hoy la corrupción quedó dentro del poder", afirmó Gloria Ruiz , la ex vicegobernadora de Neuquén , tras la aprobación de un proyecto de ley que la separó su cargo por inhabilidad moral . A través de sus redes sociales, difundió un video para agradecer el apoyo de sus seguidores y contraatacar a sus adversarios políticos.

"No voy a claudicar. Seguiré buscando justicia y daré batalla en todos los frentes. La verdad de las injusticias que están enquistadas en la política neuquina será mí lucha inquebrantable. Hoy la corrupción quedó dentro del poder", dijo en un mensaje que publicó en sus redes sociales y acompañó un video de la también ex intendenta de Plottier.

La referente del partido vecinal de Plottier agradeció los mensajes de apoyo y el acompañamiento de sus seguidores en la investigación y el proceso legislativo que llevó a su separación del cargo.

"No voy a claudicar, voy a seguir luchando por la Justicia, voy a seguir luchando por los derechos de cada uno de los ciudadanos de Neuquén", dijo en un mensaje grabado que dirigió "a todo el pueblo neuquino"

La destitución de Gloria Ruiz

La Legislatura aprobó este jueves, con 30 votos a favor, la inhabilidad moral de la vicegobernadora Gloria Ruiz, por lo que será desplazada de su cargo hasta diciembre de 2027. Cinco diputados pidieron la abstención, que fue sometida a votación y no fue autorizada por no tener los votos suficientes. Por eso, los diputados de los bloques FIT y UxP se retiraron de la sesión y no emitieron su voto.

Durante la sesión, el diputado provincial del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Claudio Domínguez, criticó la actitud de Ruiz, que divulgó varios videos de este tipo e incluso solicitó la renuncia conjunta de ella y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Domínguez criticó el proceso de defensa de la vicegobernadora: "Es la segunda persona más importante de la Provincia de Neuquén y estuvo tratando de embarrar la cancha, generar distracciones y victimizarse". Aseguró que ella denunció que los diputados eran presionados a votar en su contra cuando en la última sesión especial tuvieron que escuchar la presión desde las tribunas.

ON - Legislatura sesion (6).jpg Omar Novoa

El diputado del PRO, Marcelo Bermúdez, quiso sumar un octavo punto para argumentar la inhabilidad moral de Gloria Ruiz, al que definió como la falta de capacidad para ejercer su rol y la poca conciencia sobre la responsabilidad que implica su función.

Para el legislador provincial, lo que se juzga es "una actitud, que incluye poco apego a las normas, amor por los atajos y la cosa poco transparente". Agregó que las irregularidades surgen de "pensar que con un grupo de parientes poco capacitados se puede sobrellevar ese trabajo".