Golpearon y le robaron los botines de fútbol a un pibe de 14: la desesperada carta de una madre a los ladrones

También fue ayudado por otra pareja que pasaba por la calle, al verlo a Juan totalmente descalzo y desconsolado. Uno de los hombres, que es ex combatiente de Malvinas lo acompañó hasta el hospital.

Carta de una madre.jpeg La carta de la madre de Juan por el robo de los botines de fútbol.

A Juan lo agarraron entre varios chicos, como un “robo piraña”, y nada pudo hacer para defenderse. Solo esperar un milagro, y eso sucedió con la pareja que justo caminaba por la zona de las calles Lago Correntoso y El Salvador, donde lo pararon ente varios.

Le botines marca Nike color fucsia y negro llamaron la atención de los pibes que no dudaron en acorralarlo y patearlo, para dejarlo descalzo en la calle. Una situación que indignó a los vecinos y a la familia de Juan.

Robo piraña: botines y pedido

Sandra, la madre de Juan no se quedó tranquila y difundió el hecho en una extensa carta por Facebook, donde le pide a los delincuentes (en este caso una bandita de pibes) que le devuelvan los botines a su hijo. Que se los devuelvan directamente a la comisaría, un pedido que conmocionó a todos.

La mujer es empleada doméstica y contó a LMN que le costó mucho esfuerzo comprar los botines a su hijo, debido a la situación económica. "Soy empleada domestica todavía los estoy pagando solo apoyo a mi hijo en lo que le gusta no hace daño da mucha bronca e impotencia lo que le sucedió. Lo material va y viene pero la vida no. Mi hijo hoy la puede contar gracias a los vecinos que lo ayudaron", sostuvo la madre.

El caso generó un gran impacto en buena parte de la sociedad, que pide que los botines de Juan aparezcan para que vuelva a jugar al fútbol. Los ladrones son menores de edad y la madre de Juan hizo una llamado a la reflexión a los padres de esos chicos, en el caso de que se aparezcan con el calzado de su hijo. ¿Será eso posible?

Todo sucedió cuando el chico de 16 años volvía, según su madre Sandra, de jugar un partido de fútbol con la escuelita de Deportivo Vista Alegre.

“Hola quiero contarles lo que le sucedió hoy a mi hijo Juan de 14 años tipo 16:30 más o menos en las calles El Salvador y Lago Correntoso sufre un llamado robo piraña donde seis menores de edad lo golpean y le roban”, empiezan la carta de Sandra, que tuvo una amplia repercusión en Facebook.

Juan no sólo juega para la escuela de Deportivo Vista Alegre, sino también para la de Villa Ceferino. Me lo patearon en el piso a mi hijo. Hoy lo puede contar ¿pero si le ocurre a otro nene?. Que no hayan más Juan por favor. Centenario debe tener mas seguridad", dio la mujer, acongojada.

La Policía recuperó un par

Sandra dijo que la Policía actuó de manera rápida y que radicó la denuncia en la Comisaría 52, donde le devolvieron un par de botines Adidas a su hijo, pero que falta recuperar el otro par. Sin embargo, no se olvida el mal momento que pasó Juan.

Juan está bien: lo salvó un ex combatiente

“Quiero agradecer a la pareja de adultos mayores y así como también a la otra pareja donde el hombre es uno de nuestros ex combatientes de Malvinas al cual estuvo con mi hijo desde que ingresó y salió del hospital no lo dejó solo ningún momento les agradezco de corazón si no fuera por ellos no sabríamos como terminaría mi hijo”, se lamentó Sandra.

La madre de Juan escribió de manera de sesperada la carta al ver la tristeza de su hijo: el esfuerzo de los padres para comprarle un costoso par de botines, y la golpiza que sufrió por parte de un “patota” de pibes del barrio.

“Decirle a los padres de estos menores que si su hijo llega con lo que no es de ellos, lo devuelvan. Juani lamenta esa pérdida que son sus botines por un motivo que sabe el sacrificio que hicimos para que los tenga”, indicó Sandra.

La madre les dio indicaciones a los ladrones de los botines, y dijo que en caso de encontrarlos, que lo dejen en la Comisaría Quinta de Centenario, o las canchas de fútbol La Revancha o “Power”.

“Son lugares donde vamos siempre. Después de todo este suceso Juan está bien, solo dolor de cuerpo por los golpes, pero hoy mi hijo lo puede contar gracias a Dios y esas grandes personas que me lo ayudaron”, indicó.

Y acoto: "Juan s un niño que se dedica a estudiar y jugar fútbol no hace daño a nadie todos lo conocen. Presenté certificado medico hice denuncia y pedí una perimetral. Es la primera vez que a mi hijo le sucede algo así".