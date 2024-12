Gritos, amenazas y violencia en una escuela de Neuquén: familias retuvieron a una docente que desaprobó a sus hijos

El violento suceso ocurrió el martes pasado a las 16:30. Más de la mitad de los estudiantes de esa división no aprobaron química y debían ir a los recuperatorios de diciembre, por lo que sus padres se enojaron y pidieron una reunión.

Sandra Sepúlveda es la secretaria de nivel medio en ATEN capital y una de las docentes que asistió a la escuela para resguardar a la profesora que estaba siendo violentada. "Los padres se alteraron y la dejaron encerrada en la dirección, la docente no pudo salir por más de tres horas, fuimos con otra compañera para ayudarla y tratar de contenerla", contó a LMNeuquén.

"¡De acá no te vas!", "¡No vas a salir!", "¡Tenés que tener miedo!", eran algunos de los gritos que escuchaba la docente detrás de la puerta de dirección. Sepúlveda relató que recibieron el pedido de ayuda y fueron de inmediato a la escuela ubicada en Santa Fe al 1000. Allí se encontraron con la profesora de química encerrada y varios padres dando vueltas en la escuela e incluso uno del otro lado de la puerta que no le permitía salir.

"Tuvo que salir con custodia policial. Tuvo que venir un patrullero y una ambulancia con una psicóloga para contener el estado de angustia que causó a esta docente tanta violencia llevada adelante por los padres", describió la gremialista, quien confirmó además que realizaron la denuncia en la Fiscalía.

Amenazas

La escena fue de película, con adultos violentos reteniendo a una docente. Personal policial tuvo que acompañar a la docente para que pueda salir de la escuela. También un familiar se acercó para poder manejar el auto hasta la Comisaría 1° donde efectuó la denuncia.

La docente contó que durante el comienzo de la reunión las familias aceptaron que no se habían acercado en todo el año para ver la evolución en la materia que tuvieron sus hijos y que recién lo hicieron a fin de año, cuando se enteraron que no aprobaron.

"Acá los papás reconocen que durante todo el año no se acercaron a la escuela, que no preguntaron por las notas de sus hijos, ni por su desempeño pedagógico. No hay notas dirigidas hacia la docente. Y, al enterarse que sus hijos tenían que pasar por un proceso de examen, responden de la peor manera, que es con violencia", manifestó Sepúlveda.

La docente quedó encerrada en dirección con la regente y desde allí escuchaba las amenazas, insultos y gritos de parte de las familias de sus estudiantes. La denuncia efectuada fue por privación ilegítima de la libertad y amenazas. Si bien cuando llegó la Policía a la escuela los padres se fueron disuadiendo, la mujer tuvo mucho miedo que la encuentren en los alrededores.

"La docente está muy angustiada, le dijeron que va a tener una licencia por violencia institucional después de estar tres horas privada de la libertad. Ella nunca se negó a explicar qué es lo que tienen que rendir los estudiantes, incluso les ofreció darles clases extra que ni iba a cobrar, pero eligieron la violencia", concluyó.