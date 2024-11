Gustavo Pereyra asumió como defensor del Pueblo de Neuquén

ON -Defensoria del Pueblo (5).jpg El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Neuquén ya está en funciones por la toma de juramento. Omar Novoa

Dos concejales se retiraron del recinto y no votaron, con fuertes argumentos de rechazo: José Luis Benegas, del FIT, y su compañera de bloque, Priscila Otton Araneda, del MST en el FIT.

Defensor del Pueblo: repercusiones y elogios

En una sesión especial realizada este jueves, Pereyra juró como nuevo defensor, y los concejales se refirieron a la asunción y al rol que tendrá en ese cargo.

El concejal Atiio Sguazzini Mazuel del MPN dijo que "en términos particulares a muchos de nosotros cuando nos enteramos ese lunes de la muerte de Jorge Rey, fue un día de tristeza porque había sido alguien que era nuestro compañero en el Concejo Deliberante, en su rol de concejal y había sido convocado para la Defensoría del Pueblo para transitar este camino".

Y acotó: "Debemos agradecer a todo el equipo de la Defensoría, al defensor adjunto, al doctor Guagliardo (Emmanuel) que en la última etapa de la enfermedad de Jorge estuvieron y en este período estuvieron muy presentes y quiero reconocerlo desde este espacio, encontramos en la Defensoría esa institución que trabaja en forma complementaria con el Concejo Deliberante".

Sobre Gustavo Pereyra, Sguazzini dijo que "hizo un recorrido institucional a lo largo de su vida y felicitarlos porque realmente hemos visto en la presentación que hizo, el rol de lo que entendemos que tiene que venir para la Defensoría".

En tanto que el concejal José Luis Artaza de Hacemos Neuquén dijo que "Pereyra ha sido electo ente diez personas que se presentaron e hicieron un trabajo muy importante, se valorizaron cada una de las presentaciones de los candidatos.

Y sentenció: "Había gente con muy buenos antecedentes en la administración municipal y provincial y otros con menos que estuvo y buen que se presentaran. Seguramente Gustavo va a ser un gran defensor del Pueblo y mis felicitaciones para él".

Apoyos y tribuna

La concejal por Confluencia Neuquina, Romina Miranda, dijo que "hay que redoblar los esfuerzos para dejar lo mejor en estos cargos públicos, que tienen que ver con el mejoramiento de la ciudad y desearle el mejor de los éxitos, y poniendo por delante a la institución y a los vecinos de la ciudad de Neuquén".

El concejal Sergio Marino de Juntos por la Vida, sostuvo que "a Gustavo, las veces que lo necesité siempre estuvo presente y me trajo soluciones" y citó una frase de la Biblia ara la ocasión. "El árbol se conoce por los frutos y yo hoy veo en este recinto donde vamos a votar por el nuevo Defensor del Puebo, que la persona de Gustavo Pereyra veo los frutos alrededor de él y una tribuna llena de gente. Entonces esto me trae paz que no me he equivocado, felicitaciones y toda la bendición para vos", dijo.