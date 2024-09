Neuquén busca Defensor del Pueblo: ya entrevistan a los candidatos

"Se dividieron la cantidad de postulantes y cada uno que se está presentando habla de sus motivaciones, defensa de curriculum y algún proyecto que quieren presentar al cuerpo a través de la comisión", explicó el concejal del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Atilio Sguazzini, quien aclaró que luego se harán las evaluaciones del perfil de cada candidato para avanzar "lo más rápido posible" con la designación.

Los cinco candidatos que pasaron por las entrevistas

Este lunes se realizó una entrevista a Carlos Roberto Cides, geólogo de 54 años, actualmente cursando el segundo año de la carrera de Historia en la Universidad Nacional del Comahue. Respecto a sus antecedentes, comentó a las y los ediles que también fue concejal, por el bloque MPN y vicepresidente del mismo durante el periodo 1995-1999. También, fue Subsecretario Municipal de Servicios Públicos 2003 a 2011, Director Municipal de Espacios verdes, Jefe de Departamento de obras y servicios en Vialidad provincial, Director provincial en Control de gestión 2011-2015 y Director provincial de Patrimonio Cultural 2019-2023.

Luego, el Cuerpo recibió a Susana Santos Vega, una escribana y abogada de 41 años. Ella se desempeñó como Coordinadora de Prensa y Comunicación de la Vicegobernadora de la provincia de marzo a junio 2024.

concejo deliberante neuquen -VALIDA 1200-

Durante el periodo 2023-2024 fue Asesora Legal y Técnica de la Mutual Mudon y en la Dirección Provincial de Catastro e Información territorial. También, fue Jueza de Faltas del Tribunal de Faltas 1 y 2 de Vista Alegre del 2015 al 2022.

Más tarde, el entrevistado fue Nicolás Sánchez, de 30 años, Técnico Superior en Administración Pública y Desarrollo Local. Trabaja actualmente como asesor a emprendimientos en el espacio “Sumando Ideas” y en el Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres. Comentó además que trabajó en el Ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía de 2019 a 2023, en el Ministerio de ciudadanía durante 2015 al 2019 y como asesor del bloque MPN del Concejo Deliberante del 2014 al 2015.

Por último, el Cuerpo entrevistó a Rosa Yaneri Vázquez, de 61 años y Licenciada en Trabajo Social. La interesada, expuso ante el Cuerpo todos sus cursos y posgrados realizados en materia social y luego, como el resto de los entrevistados quedó a disposición para que las y los concejales pudieran hacerle preguntas.

comisiones concejo deliberante.jpg

Las y los entrevistados fueron evaluados en función de sus capacidades y aptitudes para desempeñar la función. Durante la comisión, se los cuestionó sobre los cambios que realizarían, mecanismos y formas de transparencia, Rol del defensor y visión particular del puesto. Además fueron consultados sobre el contacto con las y los vecinos, la organización de la Defensoría, las problemáticas principales que detectaron a partir de los diversos informes y cómo los solucionarían.

Cómo sigue el proceso de elección

Tras la primera serie de cinco entrevistas, se espera que el martes se evalúe a los otros cinco candidatos a convertirse en Defensor del Pueblo. La última elección se dio en 2023, cuando fue elegido el ex concejal del MPN, Jorge Rey. Sin embargo, el referente barrial desempeñó su cargo por menos de un año, ya que falleció en junio de 2024, a los 64 años, producto de una enfermedad terminal.

Jorge Rey Defensor del Pueblo (2).jpg Claudio Espinoza

Rey juró como defensor del pueblo el 6 de julio de 2023. Asumió su cargo en reemplazo de Ricardo Riva y tras tres años como concejal del MPN. Fue elegido por 10 votos de los 17 que había en el recinto y consiguió apoyo de distintos sectores políticos.

"Lo que han considerado es mi trayectoria como un referente barrial y los cargos que tuve públicos que siempre estuvieron relacionados a resolver los problemas de la gente con los organismos, siempre les respondí. Cuando estaba en el ISSN atendía todos los días casos de la gente, el contacto cara a cara", dijo el funcionario en aquel momento, durante una entrevista con LMNeuquén.

Ocupaba su cargo junto al defensor del pueblo adjunto, Emmanuel Guagliardo, quien asumió el 17 de agosto de 2023. "El Defensor del Pueblo por sí mismo no conduce a ningún lado si no es con un equipo. Uno puede tener idealizada una situación que en la práctica no da resultado. Creo que apoyándote en un buen equipo se puede tener una gestión exitosa para los vecinos", planteó también Rey.