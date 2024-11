Habló el abogado de Pablo Ruiz: "Le hacen pagar el costo político a la vicegobernadora"

Después de que se conociera la investigación que inició el Ministerio Público Fiscal por un desvío millonario de fondos de la Legislatura de Neuquén a la cuenta personal de Pablo Ruiz, hermano de la vicegobernadora de Neuquén, el acusado se presentó este lunes a la mañana en la Ciudad Judicial. Aunque no hizo declaraciones, su abogado afirmó que cuentan con la documentación que justifica las transferencias y aclaró que la investigación y los allanamientos responden, en realidad, en una estrategia de desprestigio político contra Gloria Ruiz.

Aunque en un principio el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, aseguró que no habían encontrado al acusado en su casa y que pesaba sobre él un pedido de paradero, finalmente el viernes al mediodía el hombre se presentó en Ciudad Judicial, donde fue demorado. Este lunes, regresó al recinto judicial con su abogado, Federico Diorio, quien hizo declaraciones a medios de radio y televisión, y aseguró que las denuncias responden, en realidad, a una persecución política hacia su hermana, la ex intendenta de Plottier y actual vicegobernadora de la provincia.

Las palabras de Pablo Ruiz

"Vengo a ver el expediente nada más", aseguró Pablo Ruiz al llegar a Ciudad Judicial. Sin embargo, no hizo otras declaraciones y dejó intervenir a su abogado, Federico Diorio, que fue designado como su defensor. "Nos estamos presentando para ver qué dice la denuncia, qué hay en el legajo y dar las explicaciones. El señor Ruiz no nació el día que asumió al cargo, tiene una historia previa, tiene trabajo, no es a lo único que se dedica", dijo el letrado.

La explicación de su abogado

"Estamos trabajando armando una carpeta para dar toda la información y las explicaciones del caso", señaló y aclaró que la visita a la Fiscalía apuntaba a obtener información para trabajar en la defensa del hermano de la vicegobernadora. "Venimos a ver el legajo para ver de qué lo acusan y por qué lo investigan. Todavía no le acusan, no le formularon cargos y en Neuquén hasta la formulación de cargos no tenemos el objeto de la investigación. Sólo tenemos lo publicado en los medios", detalló.

El abogado admitió que "los plazos fijos existen, pero no de ahora, son previos". Y aclaró: "Vamos a demostrar los movimientos bancarios y todas las actividades que tenía, de las cuales ha venido el dinero".

"Él siguió trabajando ahora y siguió haciendo plazos fijos. Él lo hacía con sus ingresos. Él vive con sus padres, tiene pocos gastos y lo hizo para ahorrar", justificó el letrado, quien afirmó que Pablo Ruiz recibía dinero de la Legislatura y que hacía los gastos necesarios para viáticos y programas de Casa de las Leyes. "Él rendía cuentas a la Legislatura", dijo su abogado.

"Hay un error en los manejos que tiene la Legislatura. Por una cuestión que tiene, cuando tiene que depositar dineros para pagar gastos, lo deposita en cuentas personales de sus empleados. Todos esos gastos iban a la cuenta de él, están rendidos y está la información en la Legislatura", aseguró el abogado.

El impacto en la imagen política de Gloria Ruiz

El abogado de Pablo Ruiz aclaró que "la vicegobernadora no está siendo investigada. El señor no trabaja en la órbita de su hermana, trabaja en un organismo que si bien pertenece a la Legislatura, es un organismo independiente".

En ese sentido, afirmó que "la propia política le está haciendo pagar el costo político a la vicegobernadora por una situación de su hermano". Consideró que la designación que hizo la presidenta de la Legislatura de más de 10 familiares en institución que comanda no es un hecho ilícito y que sólo puede ser juzgado moralmente, pero que el coordinador de Csa de las Leyes tiene derecho a defenderse porque la presunta defraudación, hasta ahora, sólo es una hipótesis en el marco de una investigación.

"Lamentablemente le están haciendo pagar el costo político a su hermana que no está ni sospechada. Me parece de una gravedad institucional lo que escucho que le pidan juicio político o inhabilidad moral. Fue elegida por el pueblo y por una situación que tiene su hermano, que le quieran hacer juicio político me parece que habla de instituciones muy débiles", detalló.