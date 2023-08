Neuquén La Mañana adolescente Habló la comerciante neuquina a la que acusan de disparar a un adolescente

En medio del caos, balearon a un chico de 15 años. No está claro cómo pasó, pero la familia acusa a la dueña del negocio y la amenazó de muerte. Su relato.







Maria Isabel Sanchez

En medio de la ola de robos organizados, se conoció que un adolescente recibió un disparo y está peleando por su vida, en este momento. El ataque, sin embargo, no está claro para nada. Dicen que le tiraron desde el techo del local donde había ingresado a robar con otros chicos, en Avenida del Trabajador y Cayastá. Pero la dueña de la propiedad -Zulma Sergio- aseguró que no estaba en el local al momento del hecho ni sabe nada del menor lesionado.

"Yo no vivo ahí, vivo en mi casa y cuidaba a mis nietas. Me entero de lo que está pasando porque me robaron, y ahora tengo que cerrar mi fuente laboral. Ya no quiero saber más nada, ya está", manifestó la mujer.

En diálogo con LMNeuquén, declaró que siente mucha "bronca" y tiene "miedo" por su vida porque fue amenazada de muerte. "No tengo nada que ver, por qué me culpan. Vino la madre del chico a decirme 'te voy a matar a vos y a toda tu familia, vieja puta. Te voy a prender fuego el comercio'. Me está acusando de algo que yo no hice. Es todo muy confuso y raro", aseveró.