Hackearon el Facebook de ATEN y promocionan videos de mujeres

Desde hace varios días que ATEN intenta revertir el problema porque no infringe las reglas de Facebook. ¿Qué pasó?

El tema despertó curiosidad, ya que desde hace varias horas que técnicos están intentando revertir el problema, pero aún no dan con la tecla para que la página de ATEN vuelva a la normalidad.

El hackeo de páginas está a la orden del día, y no sólo con fines de promocionar contenidos en Facebook con seguidores y alcance. También se hackean cuentas por estafas, como sucedió con una conocida fábrica en principio de este año en Neuquén.

Hackeo. Hackers. Los hackers están al orden del día con las estafas y el robo de cuentas. Esta vez le tocó a ATEN.

“Se está trabajando en eso, pero por ahora no se puede resolver el problema”, dijeron desde la organización gremial, que usa la página de Facebook que tiene gran alcance, sobre todo cada vez que hay transmisiones en vivo por algún conflicto o medida a comunicar al cuerpo de docentes.

El problema se detectó hace algunos días cuando quienes manejan el servicio de la página intentaron subir contenido informativo y se dieron cuenta de que no tenían permitido cambiar las claves. Y en lugar de la información habitual de ATEN, aparecieron links promocionando contenido erótico de mujeres, pero con una salvedad que no implica infringir las reglas de Facebook. No se trata de pornografía, sino de videos cortos de mujeres.

Cuándo se resolverá el problema del Facebook de ATEN

Aparentemente, según se explicó, el perfil que comparte los videos de estas mujeres es de República Dominicana, promocionando a personas. “No infringe las reglas de Facebook y para la red social es el dueño de la página, porque no muestra pornografía. Se tiene que comprobar que la página fue robada”, dijeron.

Desde el gremio se mostraron preocupados por la seguridad de la red social, ya que es un herramienta importante de difusión, sobre todo en lo que fue el conflicto docente, y la información sobre la evolución de las negociaciones con el gobierno. Es una cuenta que tiene más de 33 mil seguidores y 29 mil personas que han puesto like a una página sindical, que se mueve.

Otras estafas en redes

En el último tiempo, hay que andar con mucho cuidado con las estafas cibernéticas. Las formas que asumen los ciberdelincuentes se han diversificado tanto que cualquiera de nosotros y de nuestros contactos puede ser víctima de una estafa si duplican alguna cuenta y roban datos sensibles para operar en el mercado. Incluso pueden generar un perfil similar pero falso.

Hace poco ocurrió con el sistema de estacionamiento medido en la capital (SAEM). Policías del Departamento de Delitos Económicos de Neuquén advirtieron que existía una página "trucha" que simulaba la oficial. El sitio era tan parecido al original que en su momento estaba posicionado como una de las primeras opciones en los motores de búsqueda, motivo por el cual las personas podían ingresar fácilmente al sitio sin advertir la maniobra delictiva. Incluso hubo vecinos que cayeron en la trampa y perdieron dinero.

En enero pasado, la maniobra de los ciberdelincuentes apuntó a una fábrica de larga trayectoria en esta ciudad. La organización bajo control de los trabajadores Fasinpat/ex Zanon sufrió el hackeo de su cuenta de WhatsApp. Por esta razón, desde la cerámica alertaron a los clientes y clientas de que se abstengan de enviar un mensaje y establecer contacto por esa vía.