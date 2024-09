Hallazgo de transformadores ¿con PCB? pone en alerta a San Martín de los Andes

Los equipos están descubiertos, a la intemperie. No se sabe si contienen o no PCB. Pero fueron visualizados con mayor claridad después de una limpieza que realizó en el lugar personal de Recursos Hídricos de la Provincia.

Recordemos que por el hallazgo de tres transformadores en Plottier, el Ministerio Público Fiscal acusó al exsubsecretario de Ambiente de la provincia, Juan de Dios Lucchelli, por no haber controlado la descontaminación y disposición final de los artefactos, que contenían PCB, una sustancia altamente tóxica y prohibida por ley. En el caso de San Martín de los Andes, se habla de unos 30.

Gonzalo Salaverry, defensor del Pueblo adjunto de la localidad cordillerana, solicitó explicaciones al EPEN, pero hasta el momento no tuvieron respuesta. En principio, tiene conocimiento de que personal de la subsecretaría provincial de Recursos Hídricos realizó una limpieza de los arroyos que cruzan el ejido de San Martín de los Andes, un trabajo que -sostuvo- se realiza todos los años.

"Por suerte, por un lado, porque viene bien para prevenir inundaciones. Pero, por otro lado, técnicos forestales de la Universidad Nacional del Comahue advirtieron que eso no estaba bien porque una tala rasa deja el suelo desnudo en todo lo que es la costa y una posible crecida que venga en los próximos días se puede llevar bastante suelo", comentó el defensor del pueblo, en declaraciones radiales.

La disposición de los transformadores hallados

En las fotos que recibió la Defensoría del Pueblo se advierte la tala, pero también la presencia de alrededor de 30 transformadores en un predio grande que tiene el EPEN. "Dispuestos en el piso, a la intemperie y lo más preocupante, a menos de cinco metros por lo menos del arroyo Calbuco. Lo que nosotros hicimos de oficio fue tomar el caso y mandar un pedido de informe al EPEN, con la foto que mostraba la situación. Aún estamos a la espera de alguna respuesta", expresó Salaverry.

El defensor del pueblo consultó a especialistas en el tema, como así también a instaladores. "Lo que me dicen es que esos transformadores vienen de fábrica, sellados, y cumplen muchas normas de calidad. No hay forma de que pierdan el aceite, suponiendo siempre que no tienen PCB, que estén sellados y en condiciones. Pueden ser nuevos o retirados de la vía pública. Pero no deja de ser preocupante que estén sobre el suelo y a dos o tres metros del arroyo. La verdad que no es una situación que cumpla con ningún parámetro de seguridad ambiental", subrayó.

La nota que enviaron desde Defensoría del Pueblo hace dos días no tiene respuesta aun del EPEN. Tampoco hay alguna explicación por parte de personal de Recursos Hídricos. Se supone que ya estarían al tanto de la situación y es de esperar que en cualquier momento actúen en consecuencia. Mientras tanto, la presencia de estos transformadores a la vista de los vecinos genera mucha inquietud.

El lugar es de difícil de acceso. Por ahora, no han visto una mancha. "Es previsión de un posible evento, minimizar los riesgos", dijo Salaverry.

Reiteró que, posiblemente, estos transformadores estén preparados para estar a la intemperie. Lo que genera dudas es que estén depositados sobre el suelo y tan cerca del cauce de un arroyo. "La realidad es que no sabemos si son viejos, que se sacaron; o nuevos, para instalar. Si los retiraron de la vía pública, por qué lo hicieron. Da que pensar... Vamos a esperar que nos dicen. Si hay que hacer una inspección, desde la Defensoría del Pueblo podemos hacerlo con previo aviso", manifestó.